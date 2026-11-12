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Uoči današnjeg poslednjeg ispraćaja nekadašnjeg fudbalera Partizana i Galatasaraja, Dževada Prekazija, došlo je do promene prvobitno najavljenog protokola sahrane.

1/33 Vidi galeriju Dževad Prekazi komemoracija Foto: Kurir Sport

Kako prenosi Sportal, umesto na Centralnom groblju koje se ranije pominjalo, legenda crno-belih i čuveni izvođač slobodnih udaraca biće sahranjen danas, u četvrtak 12. novembra, na beogradskom groblju Lešće, sa početkom u 15 časova.

Izmenjeni detalji ispraćaja

Iako su prve najave nakon jučerašnje komemoracije na stadionu u Humskoj upućivale na drugačiji raspored, organizatori su uputili zvaničnu ispravku kako bi svi koji žele da odaju počast došli na tačnu lokaciju u pravo vreme:

Mesto sahrane: Groblje Lešće u Beogradu

Vreme početka: Danas, četvrtak 12. novembar, u 15 časova

1/14 Vidi galeriju Dževad Prekazi Foto: Printskrin

Očekuje se veliki broj poštovalaca

Nakon što su se na jučerašnjoj komemoraciji od Prekazija oprostili rukovodioci Partizana, predvođeni Rasimom Ljajićem i Dankom Lazovićem, kao i visoki zvaničnici Galatasaraja i ambasade Turske u Beogradu, očekuje se da današnjoj sahrani na Lešću prisustvuje veliki broj bivših saigrača, sportskih radnika i poštovalaca iz čitavog regiona.

Dževad Prekazi, koji je preminuo u nedelju u 70. godini života, ostavio je dubok trag kao jedan od najomiljenijih fudbalera svoje generacije. Tokom bogate karijere osvojio je tri titule šampiona Jugoslavije sa Partizanom, Kup sa splitskim Hajdukom, a status istinske legende stekao je u istanbulskom Galatasaraju, sa kojim je 1989. godine igrao polufinale Kupa evropskih šampiona.

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