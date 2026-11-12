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Mladi fudbaler BarseloneMark Bernal, koji ima samo 19 godina, uradio je veliku stvar za svoje roditelje, što je naišlo na oduševljenje javnosti.

Kada je potpisao prvi profesionalni ugovor sa Barselonom Mark Bernal je svome ocu i majci rekao da više nemaju razloga da rade.

Mark Bernal fudbaler Barselone u akciji Foto: Bagu Blanco/Pressinphoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vaspitanje i karakter

Roditelji Marka Bernala bili su zaposleni, majka Kveralt koja ima 50 godina radila je u IT sektoru, dok je otac Toni koji ima 57 leta bio činovnik u jednoj banci.

Sa samo 19 godina, Mark Bernal je već ostvario snove koje mnogi ne dostignu ni tokom celog života. Vezni fudbaler Barselone, uprkos teškoj povredi, dobio je poverenje kluba i potpisao bogati ugovor.

U svetu profesionalnog fudbala, mladi igrači se često hvale skupim automobilima, luksuznim nekretninama i drugim simbolima bogatstva. Međutim, Mark Bernal sasvim drugačije poima život, tačnije pokazuje koliko su važni odgoj i vaspitanje, ali i sam njegov karakter.

Odužio se roditeljima

U radio-emisiji "El Partidazo" Mark Bernal je izjavio da je njegovo najveće životno dostignuće ostvareno van fudbalskog terena.

Zahvaljujući svojoj zaradi, omogućio je roditeljima da prestanu da rade i uživaju u bezbrižnijem životu.

- To je za mene nešto zaista posebno. Možda čak i najposebnija stvar. Kada bih morao da izdvojim nešto veliko, rekao bih da sam omogućio svojim roditeljima da odu u penziju - rekao je Mark Bernal.

Ovaj mladi Španac objasnio je da se to nije dogodilo preko noći. Njegovi roditelji su postepeno shvatali da se njegova fudbalska karijera kreće u pravom smeru, a ključna prekretnica bio je njegov novi ugovor sa Barselonom.

- Polako su uvideli da mi dobro ide i da sam, čak i dok sam se oporavljao od povrede, potpisao ugovor. Tada su počeli drugačije da razmišljaju i smanjili su obim svog posla. Kao sinu, to mi pruža neverovatan osećaj.

Mark Bernal sa majkom Kveralt Foto: Printskrin/Instagram

Živi sa mamom i bratom

Uprkos milionima koje zarađuje, Mark Bernal i dalje živi sa majkom i bratom. Trener Barselone Hansi Flik je prepoznao njegov izuzetan talenat, a onda je usledio težak udarac.

Bernal je ponikao u čuvenoj Barseloninoj akademiji "La Masija", gde se razvijao od malih nogu. U sezoni 2023/24. igrao je za drugi tim Barselone, pod vođstvom trenera i bivšeg igrača tog kluba, Rafaela Markeza. U leto 2024. godine, novi trener prvog tima, Hansi Flik, pozvao ga je na pripreme.

1/11 Vidi galeriju Mark Bernal Foto: Cesar Ortiz Gonzalez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Bagu Blanco/Pressinphoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Cesar Cebolla/PRESSINPHOTO/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Teška povreda ligamenata

Nemački stručnjak bio je toliko impresioniran da je Bernal, sa svega 17 godina, postao starter u Barseloni. Debitovao je u La Ligi protiv Valensije, a zatim je bio u startnoj postavi na još dve utakmice – protiv Atletik Bilbaoa i Rajo Valjekana. Upravo na toj drugoj utakmici, u avgustu 2024. godine, doživeo je tešku povredu. Pocepao je prednji ukršteni ligament levog kolena i oštetio meniskus, zbog čega su bili neophodni operacija i dugotrajan oporavak.

Međutim, Barselona mu nije okrenula leđa. Naprotiv, dok se oporavljao, ponudili su mu poboljšane uslove ugovora, pokazujući time koliko veruju u njegov potencijal. Ugovor do 2029. godine i godišnja plata veća od 1.000.000 evra. U septembru 2025. godine, Bernal je zvanično potpisao novi ugovor koji ga vezuje za Barselonu do 30. juna 2029. godine. Potpisivanju su prisustvovali predsednik kluba Đoan ​​Laporta, sportski direktor Deko i drugi ključni ljudi u klubu.

Mark Bernal sa predsednikom Barselone Đoanom Laportom Foto: Printskrin/Instagram

Vredi pola milijarde evra

Barselona je još prethodne godine povećala Bernalovu otkupnu klauzulu sa 20 miliona evra na neverovatnih 500 miliona evra, jasno stavljajući do znanja da u njemu vide jednog od ključnih igrača za budućnost.

Prema procenama specijalizovanog portala "Capology", Bernalova osnovna bruto godišnja plata iznosi oko 1,25 miliona evra, što je približno 104.000 evra mesečno, odnosno 24.000 evra nedeljno. Uključujući očekivane bonuse, njegova ukupna bruto godišnja zarada mogla bi da dostigne oko 1,63 miliona evra. Prema podacima sajta "Transfermarkt", njegova tržišna vrednost procenjuje se na oko 40 miliona evra.