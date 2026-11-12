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Paunović se obratio javnosti na konferenciji koja je održana u SC FSS" u Staroj Pazovi.

Povod konferencije je utakmica Srbija - Nemačka koja će u petak od 20:45 časova biti odigrana na stadionu Rajko Mitić u okviru 5. kola Lige nacija.

Veljko Paunović je u ponedeljak, pred okupljanje "orlova" imao najburnije obraćanje pred novinarima otkako je postao selektor Srbije.

Danas je govorio više o meču protiv Nemačke, govorio je o tome šta možemo da očekujemo, a još jednom je govorio i o izostancima fudbalera.

Sa selektorom je na konferenciji bio i kapiten Dušan Tadić.