PAUNOVIĆ OTKRIO PLAN ZA NEMAČKU! Otkrio kako će "voditi" utakmicu i pored suspenzije, a onda progovorio o izostancima u reprezentaciji!
Paunović se obratio javnosti na konferenciji koja je održana u SC FSS" u Staroj Pazovi.
Povod konferencije je utakmica Srbija - Nemačka koja će u petak od 20:45 časova biti odigrana na stadionu Rajko Mitić u okviru 5. kola Lige nacija.
Veljko Paunović je u ponedeljak, pred okupljanje "orlova" imao najburnije obraćanje pred novinarima otkako je postao selektor Srbije.
Danas je govorio više o meču protiv Nemačke, govorio je o tome šta možemo da očekujemo, a još jednom je govorio i o izostancima fudbalera.
Sa selektorom je na konferenciji bio i kapiten Dušan Tadić.
Nakon utakmice protiv Nemačke, Srbija će u poslednjem kolu igrati protiv Grčke u Volosu.
Tadić o izostancima u reprezentaciji
"Mislim da zavisi. Kostić se oporavljao u Beogradu i iskoristio je priliku da se javi i da nas pozdravi. Ne možemo po tome da sudimo ili nešto pričamo. Zavisi od okolnosti. Mislim da je najbitnije to što je ambijent dobar, držimo se zajedno sa stručnim štabom i igračima. Iz takvog ambijenta možeš da postigneš rezultate i velike stvari", poručio je kapiten Srbije.
Šta je prioritet reprezentacije?
"Prioritet je plasman na Evropsko prvenstvo. Nemam šta da dodam. Svakako da je naš zahtev da u svakoj utakmici damo sve od sebe i da takmičarski popravimo rezultate. Nije nam drago da izađemo iz grupe. Moramo to da shvatimo sa širom slikom, a to je da su nam ove utakmice dobro došle da sebe "izmerimo" i da kroz utakmice podižemo svoj nivo. To nam je Liga nacija pokazala jako dobro, ali ne odustajemo".
Koliko je teško spremiti utakmicu?
"Nema drame u svemu tome. Znamo da je fudbal dinamična igra u kojoj se stvari menjaju. Nekada idu u tvoju korist, nekada ne. Gledamo da se adaptiramo i tražimo rešenja. Izostanci su nova okolnost koji treba da rešimo. Ne treba ništa da se definitivno shvati, ko sutra počinje... Imamo dve utakmice, želimo da stvorimo nove alternative u sastavu samom i u utakmici protiv Nemačke i protiv Grčke".
O izostancima reprezentativaca
"Što se mene tiče, ja bih voleo da sam imao više prilike da igram za reprezentaciju. Svakako je za mene to bio imperativ u svakom pogledu. Igrao sam za sve mlađe selekcije, bio kapiten i jedan od lidera, za mene je to svakako čast. Ne bih koristio teške reči da neko izbegava, postoje eventualno, kao što smo dobili objašnjenja, postoje razlozi zbog kojih nekada neko nije u stanju da dođe u reprezentaciju. Ne bih u ovom trenutku otvarao tu temu ponovo. Mi imamo grupu, jako zdravu, na šta sam jako ponosan, na čelu sa Dućom kao najiskusnijim igračem, koji vrednost i odnos prema reprezentaciji onako kako treba da bude. Pored njega su tu naravno i Bleki i svi ostali momci, koji su već dobili pre neki dan i dijamanstke lopte, zlatne lopte. Ja to tako gledam, da oni između sebe stvaraju dobar ambijent u periodu kada smo u procesu stvaranja i grupisanja. Mislim da mi je to jako važno. Juče me je zvao Aleksa Terzić koji ima zdravstvenih problema i pitao da li može da dođe, rekao sam naravno. Nije jedini, Kole je došao kao povređen, bio sa ekipom. To su pokazatelji veliki i dobri za nas da ekipa ima duh".
Odakle Tadiću želja da igra za Srbiju?
"U cvetu mladosti", nasmejao je Tadić prisutne i poručio:
"Svi smo tu, reprezentacija je ispred svih. Svi smo tu da je učinimo boljom, trudimo se svaki dan. Imamo dobar miks mladih i iskusnijih igrača, svako se trudi da doda ljudske i fudbalske kvalitet i da se držimo zajedno. Ide svako kako treba i nadam se da će tako ostati".
Tadić o prvoj utakmici protiv Nemačke
"Imaćemo dodatnu motivaciju, bili su mnogo bolji u toj utakmici. Spustili su nas nisko, gde nismo želeli da budemo. Radili smo na stvarima koje treba da korigujemo, možemo da očekujemo drugačiju Srbiju. Utakmica protiv Holandija je recept šta bi trebalo da radimo protiv takvih reprezentacija. Nadam se da ćemo da vidimo totalno drugačiju Srbiju":
Šta da očekujemo u predstojećim utakmicama?
"Zadovoljni smo kako su protekla tri dana, grupa radi i ima odnos fantastičan. Imali smo par izostanaka zbog povreda, to je prilika za momke da se pokažu. Iako, sa onim što su do sada pokazali i uradili u svojim klubovima, dovelo ih je u reprezentaciju, ovo je prilika za njih da pokažu karakter kako bi nastavili svoju karijeru u reprezentaciji. Želimo da popravimo utisak iz prve utakmice protiv Nemačke i da pokažemo u mnogo boljem svetlu. Mislim da to ova grupa može", rekao je Paunović i osvrnuo se na svoju suspenziju:
"Vodiće jedan od mojih pomoćnika komunikaciju direktno sa kapitenom i igračima na terenu, a isto tako u skladu sa pravilima UEFA i FIFA, ja ću biti u indirektnoj komunikaciji. Ne planiramo da pravimo nikakve nedozvoljene situacije. To je sve organizovano i pripremljeno, verujem da ćemo imati dobru komunikaciju. BIli smo već na stadionu "Rajko Mitić" da proverimo prostoriju u kojoj ću se nalaziti ja sa pomoćnicima koji će indirektno da komuniciraju sa našom klupom. Gledaćemo da uradimo što bolji posao".