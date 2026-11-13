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Odnosi u taboru fudbalske reprezentacije Francuske navodno su ozbiljno uzdrmani, a u centru pažnje našli su se novi selektor Zinedin Zidan i kapiten Kilijan Mbape, prenose tamošnji mediji.

Iako je zvaničan razlog zbog kojeg će napadač Real Madrida propustiti duel Lige nacija protiv Italije problem sa zadnjom ložom, televizijski voditelj Siril Hanuna tvrdi da povreda nije jedini uzrok ovakvog raspleta. Gostujući u emisiji „Tout beau, tout neuf“, Hanuna je istakao da između selektora i prve zvezde tima postoje nesuglasice, te da Zidan nema nameru da toleriše njegovo ponašanje.

1/6 Vidi galeriju Kilijan Mbape na Mundijalu 2026. Foto: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / imago sportfotodienst / Profimedia, CJ GUNTHER / UPI / Profimedia

Nezadovoljstvo zbog promene pozicije

Navodni sukob datira još od prvog okupljanja nacionalnog tima pod Zidanovom komandom. Novi selektor je tada odlučio da Mbapea premesti na levu stranu napada, dok je ulogu centralnog špica poverio Usmanu Dembeleu. Ovakva taktička zamisao navodno nije naišla na odobravanje kapitena „Trikolora“, s obzirom na to da u dresu Real Madrida u poslednje vreme uglavnom nastupa kao najistureniji napadač.

Pored toga, Hanuna navodi da Mbape nije bio zadovoljan ni svojim fizičkim stanjem, zbog čega nije želeo da preuzima rizik i nastupi protiv Italijana.

„Zidan neće biti toliko popustljiv prema njemu kao što je bio Didije Dešan. Mbape se ponašao kao razmažena zvezda, govoreći da ima mnogo povreda i da ne zna da li će igrati. Zidan mu je na to odgovorio da onda neće ni igrati“, izjavio je Hanuna.

Zategnuta atmosfera u svlačionici

Prema daljim tvrdnjama ovog voditelja, situacija u reprezentaciji je prilično napeta, a ni odnosi između Mbapea i pojedinih saigrača nisu na najboljem nivou.

Hanuna zaključuje da je Zidan rešio da odmah postavi jasan autoritet i saopštio kapitenu da neće biti u sastavu za utakmicu protiv Italije, uz napomenu da bi u tim mogao da se vrati već za naredni meč protiv Turske.

Poraz od Italije

Francuska je u 5. kolu Lige nacija poražena od Italije u Milanu. Rezultat utakmice je bio 3:1, a Italijani su do pobede došli nakon preokreta.

Olise je doneo prednost Francuskoj u 10. minutu, a Espozito je u 26. izjednačio. Fratezi je u 63. doneo prednost Italiji, a Espozito je sa bele tačke u 75. minutu potvrdio pobedu.

Zbog povrede na ovoj utakmici nije bilo Mbapea, a "trikolori" su upisali prvi poraz sa Zidanom na klupi.

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