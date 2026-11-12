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Radmilo Mihajlović, nekadašnji fudbaler Bajerna, Šalkea, Ajntrahta i Željezničara, oštro je kritikovao trenersku struku u Srbiji.

Isto tako, Radmilo Mihajlović smatra da pred okršaj fudbalskih reprezentacija Srbije i Nemačke sutra u Beogradu, Panceri imaju ulogu favorita, pošto imaju daleko veći izbor igrača, dok je među Orlovima kako on kaže, atmosfera u ekipi na najnižem nivou.

Radmilo Mihajlović bivši fudbaler Bajerna Foto: Printskrin/jutjub

Udario na struku

Radmilo Mihajlović (61) za loše rezultate srpske reprezentacije, kako A tima, tako i mlađih selekcija, smatra problem u struci.

- Umesto nekadašnjim igračima sa znanjem i renomeom, danas su na sceni Difovci (profesori i diplomci Fakulteta za fizičku kulturu op.a.), koji nam na tabli objašnjavaju, kako je ko igrao i šta bi trebalo da bude drugačije - rekao je za Sportski žurnal Radmilo Mihajlović i dodao:

- U klubovima nemamo trenere sposobne da osete igrača kao što su bili Toma Milićević, Toma Kaloperović, Florijan Matekalo... Mnogi raniji asovi ne žele ni da rade u ovakvom sistemu.

1/8 Vidi galeriju FK Vojvodina - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

I Zvezda mu na meti

I nije se tu zaustavio na kritikama Radmilo Mihajlović. Prilično oštar bio je i prema FK Crvena zvezda. Što pomalo i čudi, jer je njegova veza sa Crvenom zvezdom zanimljiva. Bio je navijač crveno-belih još od detinjstva i želeo je da obuče Zvezdin dres, ali do tog transfera nikada nije došlo, pa je iz sarajevskog Željezničara završio u zagrebačkom Dinamu.

Kasnije, kada se preselio u Beograd Radmilo Mihajlović opet je bio povezan sa Crvenom zvezdom, pošto je njegov sin Stefan Mihajlović prošao omladinsku školu na Marakani, debitovao za crveno-bele, ali nikada nije dobio šansu u kontinuitetu.

Evo, šta je o problemu srpskog fudbala rekao Radmilo Mihajlović za Sportski žurnal:

- Imamo slabu ligu. Forsira se samo Zvezda, država ulaže u nju, manje u Partizan i Vojvodinu. Zapostavljaju se Kruševac, Kragujevac, Niš... Kad bi napredak dobio 10 miliona evra pomoći, onda ga Zvezda ne bi lako dobila. Veliki je broj stranaca, a malo ko od njih pravi prednost.

- Nemamo sistem, sve je postalo besmisleno. Kad odem u ložu stadiona više nikoga ne poznajem. Nema fudbalskih legendi kao nekada, više je političara. Osećam se kao u inostranstvu, nikoga ne poznajem.

Radmilo Mihajlović imao je zapaženu karijeru u Nemačkoj Foto: Printskrin/jutjub

Sin Stefan Zvezdino dete

Radmilo Mihajlović rođen je u Foči. Bio je najbolji strelac SFRJ lige u sezoni 1986/87 sa 23 gola. Igrao je u polufinalu Kupa UEFA sa Željezničarom 1984/85. Za Bajern je debitovao pobedonosnim golom protiv Nirnberga.

Sa klubom iz Bavarsek bio je šampion Nemačke, dok je sa Šalkeom osvojio Drugu Bundesligu (Cvajtu). Igrao je i u Južnoj Koreji za Pohang Stilers, a karijeru je završio na Kipru, u klubu Apop sa Pafosa 1998. godine.

Njegov sin Stefan Mihajlović (32) igrao je za Crvenu zvezdu od 2012. do 2014. godine, mada je jedno vreme proveo na pozajmici u Sopotu, tadašnjoj filijali crveno-belih. Mihajlović je tokom zimskih priprema 2013. priključen prvom timu Crvene zvezde kod trenera Aleksandra Jankovića. Tada je i skrenuo pažnju na sebe, pošto je na svojoj prvoj pripremnoj utakmici postigao dva gola. Zvanični debi u dresu Crvene zvezde imao je 9. marta 2013. u pobedi (3:0) nad Novim Pazarom na Marakani, kada je ušao u igru u 72. minutu umesto Ognjena Mudrinskog.