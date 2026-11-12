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Smrt Dževada Prekazija pogodila je fudbalsku javnost, te su se od legende Partizana oprostili mnogi.

Dževad Prekazi Foto: Printskrin

U moru oproštajnih poruka jedna čitulja se izdvaja, a emotivnim rečima se od njega oprostio izvesni Nikola Filipović.

Pročitajte reči koje kidaju dušu...

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Foto: Čitulje/Politika

- Dragi moj, čika Preki, za mene niste bili samo fudbalska legenda, već čovek velikog srca, prijatelj i drugi otac. Voleo sam Vas, gledao sa divljenjem, poštovao i cenio više nego što reči mogu da opišu. Hvala za svaki savet, podršku i životnu lekciju. Posebno ću pamtiti naš poslednji razgovor, ne sluteći da je ujedno i naš oproštaj. Boli me što sam sada tako daleko, što ne mogu da budem tu i lično se oprostim od Vas, ali udaljenost ne može da izbriše sve što smo delili i uspomene koje nosim u srcu. Počivajte u miru, Vaš Nikola Filipović - stoji u oproštaju.

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