- Dragi moj, čika Preki, za mene niste bili samo fudbalska legenda, već čovek velikog srca, prijatelj i drugi otac. Voleo sam Vas, gledao sa divljenjem, poštovao i cenio više nego što reči mogu da opišu. Hvala za svaki savet, podršku i životnu lekciju. Posebno ću pamtiti naš poslednji razgovor, ne sluteći da je ujedno i naš oproštaj. Boli me što sam sada tako daleko, što ne mogu da budem tu i lično se oprostim od Vas, ali udaljenost ne može da izbriše sve što smo delili i uspomene koje nosim u srcu. Počivajte u miru, Vaš Nikola Filipović - stoji u oproštaju.