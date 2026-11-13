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Aktuelni šampion Holandije želi da dovede fudbalera Napolija šest meseci pre isteka njegovog ugovora koji bi mogao da bude raskinut zbog sukoba sa Lorencom Lukom nakon kojeg je svlačionica stala na stranu Italijana.

Prema navodima lista "Eindhovens Dagblad", kontakti između dve strane već su uspostavljeni, a Kevin de Brujne nije odbacio mogućnost dolaska u Holandiju.

Iako je i dalje standardan u ekipi Napolija za koju je ove sezone postigao četiri gola i zabeležio jednu asistenciju, sva je prilika da će Belgijanac uskoro napustiti Napulj.

1/4 Vidi galeriju Kevin De Brujne stigao u Napulj Foto: Felice De Martino/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

PSV je spreman da izdvoji značajna sredstva za njegovu platu po modelu koji je primenjen prilikom dolaska Ivana Perišića, dok bi obeštećenje zbog ugovorne situacije bilo znatno pristupačnije.

Pregovori su u toku, a eventualni debi belgijskog reprezentativca mogao bi da usledi 10. januara protiv Fejenorda pošto ne bi imao pravo nastupa u januarskim utakmicama Lige šampiona.

De Brujne bi se tako pridružio pravoj balkanskoj “koloniji” gde pored Perišića nastupa i reprezentativac Srbije Filip Kostić, kao i član selekcije Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević.

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