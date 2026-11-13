Slušaj vest

Aktuelni šampion Holandije želi da dovede fudbalera Napolija šest meseci pre isteka njegovog ugovora koji bi mogao da bude raskinut zbog sukoba sa Lorencom Lukom nakon kojeg je svlačionica stala na stranu Italijana.

Prema navodima lista "Eindhovens Dagblad", kontakti između dve strane već su uspostavljeni, a Kevin de Brujne nije odbacio mogućnost dolaska u Holandiju.

Iako je i dalje standardan u ekipi Napolija za koju je ove sezone postigao četiri gola i zabeležio jednu asistenciju, sva je prilika da će Belgijanac uskoro napustiti Napulj.

Kevin De Brujne stigao u Napulj Foto: Felice De Martino/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

PSV je spreman da izdvoji značajna sredstva za njegovu platu po modelu koji je primenjen prilikom dolaska Ivana Perišića, dok bi obeštećenje zbog ugovorne situacije bilo znatno pristupačnije.

Pregovori su u toku, a eventualni debi belgijskog reprezentativca mogao bi da usledi 10. januara protiv Fejenorda pošto ne bi imao pravo nastupa u januarskim utakmicama Lige šampiona.

De Brujne bi se tako pridružio pravoj balkanskoj “koloniji” gde pored Perišića nastupa i reprezentativac Srbije Filip Kostić, kao i član selekcije Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević.

Kurir sport/sportske.net

Ne propustiteFudbalVELJKO PAUNOVIĆ SE PONOVO OBRAĆA JAVNOSTI: Selektor Srbije pred novinarima tri dana nakon najburnije konferencije
Veljko Paunović
FudbalTRENER MAČVE PROGOVORIO O SUKOBU SA DIREKTOROM PARTIZANA U HUMSKOJ: Glušica o neprijatnoj sceni sa Petrovićem posle istorijske pobede!
Nemanja Glušica Radosav Petrović
FudbalSA 19 GODINA PENZIONISAO RODITELJE! Mladi as Barselone potpisao bogat ugovor, pa majci i ocu omogućio da više ne moraju da rade
Mark Bernal
FudbalPROMENJENI MESTO I VREME SAHRANE DŽEVADA PREKAZIJA: Evo gde će počivati legenda Partizana
Dževad Prekazi komemoracija 2.jpg

Bonus video:

01:25
Crveni karton za Nejmara Izvor: Arena Sport