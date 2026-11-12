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Dževad Prekazi je sahranjen u kovčegu preko kojeg su rašireni dresovi Partizana i Galatasaraja, klubova koji su obeležili njegovu karijeru, kao i crno-bela zastava.

To je bila Prekazijeva želja.

Veliki broj ljudi se okupio na Lešću, a Prekazija su ispratila i poznata lica iz sveta fudbala.

1/20 Vidi galeriju Dževad Prekazi, sahrana Foto: Marko Kranjc

00:09 Sahrana Dževada Prekazija Izvor: Kurir

Ko je bio Dževad Prekazi?

Prekazi, legendarni fudbaler Partizana i Galatasaraja, ostavio je neizbrisiv trag u istoriji evropskog fudbala. Čuveni vezista, poznat po sjajnoj tehnici, razornom šutu i fudbalskoj inteligenciji, bio je jedan od igrača koji su obeležili jednu veliku epohu crno-belih.

Rođen je 18. avgusta 1957. godine u Kosovskoj Mitrovici, gde je napravio prve fudbalske korake u ekipi Remonta. Već kao talentovani dečak privukao je pažnju Partizana, čijim mlađim kategorijama se priključio sredinom sedamdesetih godina. Ubrzo je postao deo prvog tima i započeo priču koja će ga zauvek povezati sa Humskom.

Za Partizan je nastupao od 1976. do 1984. godine, odigrao 153 zvanične utakmice i postigao 23 gola. Sa crno-belima je osvojio tri titule prvaka Jugoslavije, a bio je deo generacije koja je 1978. godine osvojila Mitropa kup.

1/5 Vidi galeriju Dževad Prekazi Foto: Saša Pavlić, Kurir, @starsport

Prekazi je bio fudbaler posebnog kova. Igrao je na poziciji veziste, ali je svojim potezima, driblinzima i udarcima levom nogom često pravio razliku. Njegov fudbalski kvalitet bio je prepoznat širom Evrope, a karijera ga je nakon Partizana odvela u Split, gde je nosio dres Hajduka.

Ipak, najveće inostrano poglavlje njegove karijere bilo je vezano za Galatasaraj. U Istanbulu je nastupao od 1985. do 1991. godine, odigrao 185 utakmica i postigao 40 golova. Sa turskim velikanom osvojio je dve titule prvaka, a svojim partijama stekao status jednog od najvoljenijih stranaca u istoriji kluba.

Prekazi je u Turskoj postao mnogo više od fudbalera. Njegovo ime ostalo je duboko utkano u istoriju Galatasaraja, a poštovanje koje je uživao među navijačima bilo je dokaz koliko je veliki trag ostavio.

Karijeru je završio početkom devedesetih godina, nakon nastupa za Altaj, Bakirkojspor i beogradski Trudbenik. Posle igračkih dana posvetio se radu u fudbalu, a jedno vreme radio je i kao skaut Partizana i trener mlađih kategorija.

Teška životna bitka i moždani udar

U oktobru 2023. godine Prekazi je doživeo moždani udar dok je boravio u Brzeću, podno Kopaonika. Hitno je prebačen u Beograd, gde mu je ukazana lekarska pomoć. Prema tadašnjim informacijama, pretrpeo je blaži moždani udar, a njegovo stanje se stabilizovalo.

Nakon toga se uspešno oporavljao, a u javnosti je ostao upamćen i po svojoj borbenosti van fudbalskog terena.

Dževad Prekazi bio je simbol jedne velike fudbalske epohe, igrač čije su majstorije ostale u sećanju navijača Partizana, Hajduka i Galatasaraja. Njegovo ime zauvek će biti povezano sa fudbalskom umetnošću, velikim golovima i ljubavlju prema igri.

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