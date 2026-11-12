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Poziv ovom mladom fudbaleru bilo je iznenađenje na spisku uoči utakmica Nemačke protiv Srbije u petak i Holandije u ponedeljak.

Jirgen Klop je ranije nagovestio da je Moija pozvan prvenstveno kako bi se procenio njegov potencijal za budućnost i kako bi se upoznao sa ekipom.

Nemački savez je potvrdio da će Moija putovati u Srbiju sa ekipom od 23 igrača, ali da neće nastupiti na utakmici.

Rekorder

Moija je postao najmlađi igrač u istoriji Borusije iz Menhengladbaha kada je prošlog decembra debitovao u Bundesligi sa 16 godina. Od tada je postigao četiri gola na 24 utakmice, uključujući dva pogotka na devet mečeva ove sezone.

Utakmica između Srbije i Nemačke igra se sutra od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić".

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Bonus video:

00:55
Jirgen Klop izlazi na meč Nemačka Srbija na Alijanc areni u Minhenu Izvor: TV Arena sport