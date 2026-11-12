DRUGI OTKAZ U PREMIJER LIGI I TO ISTOG DANA! Nakon Mančester junajteda još jedan klub odlučio da smeni trenera!
"Klub zahvaljuje Pjeru i njegovom stručnom štabu na uloženom trudu tokom vremena provedenog u južnom Londonu i želi im sve najbolje u budućnosti", navodi se u saopštenju Palasa.
Iz kluba su dodali i da će informacije o procesu imenovanja novog trenera biti objavljene blagovremeno.
Kristal Palas je upisao samo dve pobede u prvih deset kola Premijer lige i nalazi se na poslednjem mestu na tabeli sa sedam bodova. Uz to, ovaj tim ima i najslabiju odbranu u ligi, sa 24 primljena gola.
Palas se, takođe, nalazi na 21. mestu na tabeli Lige Evrope, sa jednom pobedom iz četiri odigrane utakmice.
Saž je drugi trener u Premijer ligi koji je otpušten ove sezone, nakon što je Mančester junajted smenio Majkla Kerika.
Bivši trener Brentforda i Totenhema Tomas Frank navodno je među glavnim favoritima da preuzme Kristal Palas.
Fudbaleri Kristal Palasa narednu utakmicu u Premijer ligi igraju u gostima protiv Koventrija 21. novembra.
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