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Duel će biti odigran na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu, a početak utakmice zakazan je za 20.45 časova.

Izabranici Veljka Paunovića želeće da poprave utisak nakon četiri uzastopna poraza u dosadašnjem delu takmičenja i pokažu da mogu ravnopravno da se nose sa jednom od najjačih evropskih reprezentacija.

Veljko Paunović Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Sa druge strane, Nemci u Beograd dolaze sa jasnim ambicijama. Ekipa koju predvodi Jirgen Klop već je savladala Srbiju rezultatom 2:0 u prvom međusobnom susretu, odigranom u Minhenu, pa će Orlovi imati dodatni motiv da uzvrate istom merom.

Situacija na tabeli dodatno komplikuje položaj naše reprezentacije, koja posle četiri odigrana kola nema osvojenih bodova, dok Nemačka ima pet. Ipak, predstojeći duel predstavlja novu priliku da Srbija pokaže karakter i pokuša da prekine negativnu seriju.

Posebnu pažnju privlači i činjenica da će se utakmica igrati pred praznim tribinama, zbog kazne koju je UEFA izrekla Fudbalskom savezu Srbije.

GDE GLEDATI SRBIJA – NEMAČKA?

Utakmica petog kola Lige nacija između Srbije i Nemačke igra se u petak, 13. novembra, sa početkom u 20.45 časova.

Direktan televizijski prenos za gledaoce u Srbiji obezbeđen je na kanalima RTS 2 i Arena 1 Premium, dok tekstualni prenos možete pratiti na našem sajtu.

Orlove očekuje težak zadatak, ali ostaje da se vidi mogu li pred domaćom publikom – odnosno televizijskim auditorijumom – da prirede iznenađenje i konačno obraduju navijače.