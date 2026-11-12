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Vodeći gol za Srbiju postigao je fudbaler švedskog Malmea Jovan Milosavljević u 16. minutu.

Konačan rezultat postavio je igrač niškog Radničkog Đorđe Petrović u drugom minutu sudijske nadoknade drugog poluvremena.

Srbija će zajedno sa Albanijom naredne godine biti domaćin Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine, a u okviru priprema sledeći meč igra 17. novembra protiv Poljske u Španiji.

(Beta)

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