Veoma važne vesti mogu obeležiti ovaj dan. U vezi s tim očekuje vas iznenadno poslovno putovanje. Pred vama je veoma lepo i romantično veče, koje ćete...

Akcenat je na finansijama. Očekuje vas povećani obim posla, a to će biti propraćeno znatnim finansijskim napretkom. Susret s jednom osobom na zabavi m...

Planetarni aspekti u vašem znaku doneće vam talas pozitivne energije i većeg elana na poslu. Očekuje vas finansijski dobitak. Planirate zajednički izl...

Ovaj period je povoljan za vašu finansijsku situaciju. Planete su vam danas posebno naklonjene što se tiče posla u uslužnim delatnostima i kreativnim ...

Danas se maksimalno aktivirajte, jer će vam za rukom poći mnoge stvari koje ranije niste uspeli da završite. Finansijski dobitak. Slobodnim Devicama p...

Danas ćete zablistati u punom sjaju i sa svim svojim sposobnostima. Očekuju vas pohvale od nadređenih. Uspešan poslovni dogovor i početak rada na novo...

Danas posebno obratite pažnju na problematičnog poslovnog saradnika. Neophodno je da otvoreno porazgovarate o svemu i ispravite nepravdu. Škorpije oče...

Akcenat je na poslovnom sastanku na kojem bi trebalo da donesete bitne odluke. Strelčevi se nalaze na prekretnici jer vrlo lako mogu da pređu granicu ...

Glavna tema je početak rada na novom projektu. Reorganizacija poslovanja može da unapredi vaše poslovanje. Jarčevi mogu da obnove vezu s bivšom ljubav...

Danas možete postići znatan finansijski uspeh. Možete da započnete realizaciju nekog odavno zacrtanog cilja u vezi s privatnim biznisom. Vaš odnos s p...

Planete su vam naklonjene u pogledu sklapanja nove poslovne saradnje. Važno je da se maksimalno aktivirate i donesete važne odluke. Kriza poverenja iz...