Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je u Novom Sadu selekciju Severne Makedonije sa 2:0, u prijateljskom meču.
Fudbal
ORLIĆI RAZMONTIRALI SEVERNU MAKEDONIJU: Srbija slavila u Novom Sadu, dva gola za veliko slavlje
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Vodeći gol za Srbiju postigao je fudbaler švedskog Malmea Jovan Milosavljević u 16. minutu.
Konačan rezultat postavio je igrač niškog Radničkog Đorđe Petrović u drugom minutu sudijske nadoknade drugog poluvremena.
Srbija će zajedno sa Albanijom naredne godine biti domaćin Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine, a u okviru priprema sledeći meč igra 17. novembra protiv Poljske u Španiji.
(Beta)
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