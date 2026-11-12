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Mirko Poledica oglasio se povodom poslovanja Fudbalskog saveza Srbije i najavio da bi uskoro na dnevni red mogla da dođe detaljna provera rada Sportskog centra FSS u Staroj Pazovi.

Nekadašnji predsednik Sindikata profesionalnih fudbalera "Nezavisnost" poručio je da oni koji su poslovali savesno nemaju razloga za zabrinutost:

1/7 Vidi galeriju Mirko Poledica Foto: Printscreen YouTube, Printskrin/jutjub

- Uskoro na dnevni red dolazi detaljna provera poslovanja Sportskog centra FSS u Staroj Pazovi. Svako ko je radio savesno nema razloga za brigu - napisao je Poledica na društvenoj mreži X.

Njegova objava ponovo je otvorila pitanje poslovanja unutar Fudbalskog saveza Srbije, a ostaje da se vidi kada će provera biti sprovedena i kakve bi rezultate mogla da donese.

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