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 Paunovićevi "Orlovi" su bez šansi za plasman u plejof, boriće se za opstanak, a u poslednjem kolu gostovaće na vručem terenu u Grčkoj.

Srbija - Grčka, Liga nacija 24.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

 Izabranike Veljka Paunovića dočekaće krcat stadion na jugu ove države.

Grčka je opravdala očekivanja, verovatno ih i premašila i boriće se do poslednjeg kola za plejof Lige nacija. Ima sjajnu reprezentaciju prepunu talentovanih fudbalera, a Srbiju je već jednom savladala u Beogradu. Ovog puta će pred punim tribinama stadiona "Pantesaliko" igrati za prolaz dalje.

Karte za ovu utakmicu brzinski su planule, rasprodate su u rekordnom roku, pa će Srbiju dočekati 22.189 Grka. Biće to još jedna izuzetno teška utakmica za "Orlove".

Srbija prethodno dočekuje  Nemačku u petak od 20.45 časova na stadionu "Rajko Mitić"

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