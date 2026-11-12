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Povod za njegovo prisećanje bila je velika tragedija na fudbalskom terenu u Španiji, u kojoj je život izgubio fudbaler Hesus de Miguel.

Nekadašnji štoper Intera i Evertona priznao je da ga je vest o smrti napadača Tenerifa naterala da razmisli o tome koliko je zapravo imao sreće tokom incidenta sa francuskom legendom.

De Miguel je preminuo nakon žestokog sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonom tokom utakmice druge španske lige, koja je odigrana ranije ovog meseca.

„Smrt Hesusa de Migela naterala me je da zahvalim Bogu što se meni ništa nije dogodilo“, izjavio je Materaci za italijansku „Gazetu delo Sport“.

1/8 Vidi galeriju Hesus de Migel Foto: Amiir Amedjoua / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

ČUVENI INCIDENT KOJI JE OBELEŽIO FINALE MUNDIJALA

Podsetimo, dramatična scena odigrala se u finalu Svetskog prvenstva 2006. godine, kada su snage odmerile Italija i Francuska. U jednom trenutku utakmice Zinedin Zidan je glavom udario Materacija u grudi, nakon čega mu je sudija pokazao crveni karton.

Francuska je tako ostala bez svog kapitena, a Italija je nakon izvođenja jedanaesteraca stigla do titule svetskog prvaka. Taj trenutak postao je jedan od najupečatljivijih detalja u istoriji Mundijala, a o njemu se govori i skoro dve decenije kasnije.

MATERACI OTKRIO I ŠTA SE DOGODILO KADA JE SREO ZIDANA

Italijanski defanzivac osvrnuo se i na susret sa nekadašnjim francuskim fudbalerom iz 2010. godine, kada je, prema njegovoj verziji događaja, došlo do pomirenja.

Materaci je ispričao da je Zidan u početku delovao nesigurno kada ga je ugledao, ali da je on odlučio da napravi prvi korak.

„Kada me je video, malo je oklevao, čak se okrenuo kao da želi da se vrati. Prišao sam mu i pružio ruku: ‘Drago mi je što se srećemo ovde, gde niko ne može da nas vidi’“, ispričao je Italijan.

Prema Materacijevim rečima, usledio je i Zidаnov odgovor:

„Ne brini, takve stvari se dešavaju, sve je to prošlost“.

Ipak, priča tu nije dobila srećan epilog. Materaci tvrdi da je Francuz kasnije demantovao njegovu verziju susreta i naveo da je mislio da razgovara sa navijačem.

Tako je incident koji je obeležio finale Mundijala 2006. ponovo dospeo u centar pažnje, ovog puta zbog tragedije koja je Materacija podsetila koliko ozbiljne posledice jedan udarac na fudbalskom terenu može da ima.