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Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde bio je starter i jedan od petorice igrača koje je trener Martin Demikelis ostavio na terenu tokom čitavog susreta. Pun meč odigrali su i Joan Bakajoko, Maksim Esteve, Lukas Klosterman i Romulo.

1/7 Vidi galeriju Andrija Maksimović na meču Komo - Lajpcig Foto: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia, Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

Maksimoviću ovu minuti će poslužiti kako bi se što pre vratio u reprezentaciju Srbije, jer selektor Veljko Paunović smatra da Andrija nema dovoljno minuta u svom klubu.

Maksimović ove sezone dobija priliku u kontinuitetu, nakon što je prethodnu uglavnom proveo na klupi ili tribinama.

U osam takmičarskih nastupa sakupio je 325 minuta i postigao dva gola – protiv Koma u Ligi šampiona i Bajerna u Bundesligi. Zabeležio je i asistenciju u susretu sa Verderom.