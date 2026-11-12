Srpski fudbaler Andrija Maksimović odigrao je svih 90 minuta za RB Lajpcig u prijateljskoj utakmici protiv Mlade Boleslav, koju je češki tim dobio sa 5:4.
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NIJE NA SPISKU PAUNOVIĆA ZBOG MALE MINUTAŽE: Maksimović odigrao svih 90 minuta za Lajpcig...
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Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde bio je starter i jedan od petorice igrača koje je trener Martin Demikelis ostavio na terenu tokom čitavog susreta. Pun meč odigrali su i Joan Bakajoko, Maksim Esteve, Lukas Klosterman i Romulo.
Andrija Maksimović na meču Komo - Lajpcig Foto: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia, Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia
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Maksimoviću ovu minuti će poslužiti kako bi se što pre vratio u reprezentaciju Srbije, jer selektor Veljko Paunović smatra da Andrija nema dovoljno minuta u svom klubu.
Maksimović ove sezone dobija priliku u kontinuitetu, nakon što je prethodnu uglavnom proveo na klupi ili tribinama.
U osam takmičarskih nastupa sakupio je 325 minuta i postigao dva gola – protiv Koma u Ligi šampiona i Bajerna u Bundesligi. Zabeležio je i asistenciju u susretu sa Verderom.
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