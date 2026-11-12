Slušaj vest

Aleksandar Stanojević ponovo je u Humskoj. Četvrti put u trenerskoj karijeri preuzeo je Partizan, ali okolnosti u kojima se vraća ne mogu se porediti sa prethodnim mandatima.

Ovoga puta ne dolazi da nadograđuje ekipu koja se bori za trofeje i evropske ambicije, već da pokuša da zaustavi ozbiljno posrtanje kluba koji se nalazi u jednoj od najtežih rezultatskih kriza u novijoj istoriji.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević, promocija u Humskoj Foto: Kurir Sport, Starsport

Nasledio je Sašu Ilića, koji nije uspeo da pronađe izlaz iz rezultatskog ponora. Poraz od Čukaričkog (0:2) u Humskoj bio je poslednji u njegovom mandatu, a crno-beli su u tom trenutku, posle 12 odigranih utakmica, imali svega 11 bodova i čak sedam poraza. Deseto mesto na tabeli i blizina zone ispadanja dovoljno govore o razmerama problema sa kojima se suočava klub iz Humske.

Zato se pred Stanojevića ne postavlja samo zadatak da popravi rezultate. Od njega se očekuje da vrati identitet ekipi, uspostavi disciplinu, podigne samopouzdanje igrača i ponovo učini Partizan konkurentnim. Ukratko, dobio je zadatak da pokuša da spasi potonuli crno-beli brod.

Ipak, nedavni poraz od Mačve (1:2) i mučenje u Kupu Srbije protiv niželigaša, ne ukazuju da je Stanojević pravi čovek za "spasitelja" Partizana. Deceniju i po bez troifeja i skromna trenerska karijera van granica Srbije, ne ulivaju poverenje, a opet, aktuelna uprava crno-belih je izabrala bađ Stanojevića...

Od šampionskog Partizana do kluba koji se bori za opstanak

Stanojevićev prvi mandat u Partizanu, od 2010. do 2012. godine, ostao je najuspešniji period njegove trenerske karijere. Tada je osvojio dve uzastopne titule prvaka Srbije, Kup Srbije i odveo crno-bele u grupnu fazu Lige šampiona.

Bio je to Partizan koji je imao jasnu takmičarsku strukturu, prepoznatljiv karakter i kontinuitet rezultata. Stanojević je tada važio za trenera koji je umeo da uspostavi autoritet, organizuje ekipu i izvuče maksimum iz svojih fudbalera.

Međutim, njegovi naredni mandati nisu bili podjednako uspešni...

01:23 Aleksandar Stanojević o Crvenoj zvezdi Izvor: TV Arena sport

Kada se vratio 2020. godine, proveo je gotovo dve sezone u Humskoj, ali nije uspeo da osvoji nijedan trofej. Partizan je dva puta završavao prvenstvo iza Crvene zvezde, a u sezoni 2021/22. stigao je do osmine finala Lige konferencija, gde ga je eliminisao Fejenord.

Treći mandat, tokom 2024. godine, bio je još kraći. Na klupi je proveo svega nekoliko meseci, a rastanak je usledio posle teškog poraza od Crvene zvezde rezultatom 0:4 u večitom derbiju. Tada je napustio klub, nažalost, sa vidnim povredama na licu i retko ko je verovao da će vratiti u Humsku...

Ipak, vratio se četvrti put, ali sa potpuno drugačijom vrstom pritiska. Više nije dovoljno da Partizan bude drugi, da odigra nekoliko dobrih evropskih utakmica ili da pokaže konkurentnost u derbiju. Prvi cilj je mnogo jednostavniji, ali i ozbiljniji - izvući ekipu iz opasne situacije i vratiti je na pobednički kolosek.

Međunarodno iskustvo i brojne promene sredine

Stanojević nije trener koji je čitavu karijeru proveo u jednom sistemu. Posle prvog odlaska iz Partizana radio je u Kini, gde je predvodio Dalian Aerbin, Beijing Guoan, Beijing BG i Beijing Renhe. Vodio je i izraelski Makabi Haifu, grčki PAOK, saudijsku Al Kadisiju, turski Konjaspor i Fatih Karagumruk.

Ipak, nijedan od tih angažmana nije mu doneo trofeje na seniorskom klupskom nivou. Njegov najprepoznatljiviji trenerski pečat ostao je vezan za Partizan, u kojem je ostvario najveće uspehe.

Posebno je zanimljivo što se u pojedinim sredinama nije dugo zadržavao. U PAOK-u je proveo svega nekoliko nedelja, dok je u Kini imao i znatno duže angažmane. Poslednji posao imao je u turskom Karagumruku, pre nego što je prihvatio poziv iz Humske.

Nije problem samo trener - pred njim je mnogo veći posao

Jedno od ključnih pitanja jeste koliko Stanojević zaista može da promeni u ekipi koja je tokom dosadašnjeg dela prvenstva pokazivala ozbiljne slabosti.

Partizan je imao probleme u defanzivi, nedostatak kontinuiteta, veliki broj poraza i očigledan pad samopouzdanja. Promena trenera može da donese početni impuls, ali ne može sama po sebi da reši sve probleme koji su se gomilali.

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Stanojević Foto: © Srdjan Stevanovic/© Srdjan Stevanovic, Starsport, Starsport©

Stanojević će morati da pronađe stabilnu postavu, odredi jasne uloge u timu i uspostavi disciplinu bez koje nema rezultatskog oporavka. Posebno će biti važno da pronađe način da ekipa ponovo funkcioniše kao celina, umesto da zavisi od pojedinačnih poteza.

Dodatni problem predstavlja i činjenica da se od njega očekuje rezultat gotovo odmah. U situaciji u kojoj svaki izgubljeni bod može dodatno da zakomplikuje položaj na tabeli, nema mnogo prostora za dugotrajno eksperimentisanje.

Trenerska karijera u očitom padu: Gde je sve radio

2012: Dalian - prvi odlazak u Kinu

Nakon rastanka sa Partizanom, preuzeo je kineski Dalian Aerbin. Na klupi se zadržao oko sedam meseci, bez osvojenog trofeja.

2012-2014: Peking Guan

Sledeća stanica bio je kineski Guan, gde je proveo nešto više od godinu dana. Ni ovaj angažman nije doneo trofej, ali je nastavio da gradi međunarodno iskustvo.

2014: Makabi Haifa

Usledio je odlazak u Izrael i preuzimanje Makabija iz Haife. Saradnja je trajala svega nekoliko meseci, bez značajnijeg rezultatskog uspeha.

2015–2016: Peking Enterprajz

Ponovo se vratio u Kinu, gde je vodio Beijing BG, odnosno Peking Enterprajz. Bio je to jedan od njegovih dužih angažmana u inostranstvu, ali bez osvojenih trofeja.

2017: PAOK - kratka epizoda u Grčkoj

Preuzeo je PAOK, ali se na klupi grčkog velikana zadržao veoma kratko, svega nekoliko nedelja. To je bio jedan od najkraćih angažmana u njegovoj karijeri.

2018: Al Kadisija - Saudijska Arabija

Nakon Grčke preselio se u Saudijsku Arabiju, gde je predvodio Al Kadisiju oko šest meseci.

2018-2019: Peking Rene

Ponovo je otišao u Kinu i preuzeo Peking Rene, ali se ni tu nije dugo zadržao. Posle približno sedam meseci završio je saradnju sa klubom.

2020-2022: Drugi mandat u Partizanu

Posle osam godina vratio se u Humsku. Iako je Partizan pod njegovim vođstvom igrao ozbiljan fudbal i stigao do osmine finala Lige konferencija, trofeja nije bilo. Dva puta je završio prvenstvo iza Crvene zvezde, pa je njegov drugi mandat ostao bez šampionskog pečata.

2023: Konjaspor - Turska

Nakon Partizana preuzeo je Konjaspor. U Turskoj se zadržao oko devet meseci, a klub nije uspeo da vrati na nivo koji bi mu doneo borbu za značajnije ciljeve.

2024: Treći mandat u Partizanu

Ponovo je dobio priliku u Humskoj, ali je ovaj put sve trajalo svega nekoliko meseci. Težak poraz od Crvene zvezde rezultatom 0:4 u večitom derbiju označio je kraj njegove treće epizode u Partizanu. Otišao je bez trofeja, a rastanak je obeležila i burna konferencija za medije.

2026: Fatih Karagumruk - poslednja stanica pre povratka

Poslednji inostrani angažman imao je u turskom Fatih Karagumruku. Ni taj posao nije prerastao u dugoročnu saradnju, pa se u oktobru 2026. ponovo otvorila mogućnost povratka u Partizan.

Oktobar 2026: Četvrti put u Humskoj

Posle završetka saradnje sa Sašom Ilićem, Stanojević je ponovo dobio poverenje rukovodstva Partizana. Ovoga puta, međutim, ne dolazi u ekipu koja se bori za titulu, već u klub koji se nalazi u ozbiljnom rezultatskom problemu i kojem je potrebna gotovo potpuna stabilizacija.

Šta Stanojević može da donese Partizanu što već nije pokušao?

Upravo ovde dolazimo do najvažnijeg pitanja njegovog četvrtog mandata. Nije sporno da Stanojević poznaje Partizan, da je u Humskoj ostavio trag i da je svojevremeno ostvario rezultate koji se i danas pamte. Međutim, diskutabilno je šta sada može da donese novo klubu koji je već tri puta pokušavao da sa njim pronađe dugoročno rešenje.

Njegov prvi mandat bio je ubedljivo najuspešniji, ali su naredna dva donela sve manje rezultatskog učinka. Drugi put nije uspeo da osvoji trofej, dok je treći pokušaj završen već posle nekoliko meseci i teškog poraza u derbiju.

Ni njegova međunarodna karijera nakon prvog odlaska iz Humske ne pokazuje kontinuitet koji bi ukazivao na veliki trenerski uspon. Menjao je sredine, radio u različitim zemljama, ali se nigde nije zadržao dovoljno dugo da izgradi prepoznatljiv i trofejan projekat. Poslednji angažman u Turskoj takođe nije predstavljao prekretnicu u njegovoj karijeri.

Zato se njegov povratak može posmatrati i kao povratak na mesto najvećih uspeha, ali i kao pitanje na koje tek treba dobiti odgovor: da li je Stanojević čovek koji još jednom može da pokrene Partizan ili je klub ponovo posegnuo za rešenjem iz prošlosti zato što nema jasniju ideju za budućnost?

Četvrti mandat nosi posebnu težinu jer više nema mnogo prostora za pozivanje na stare zasluge. Partizanu nije potrebno samo poznato ime na klupi, već trener koji će pokazati da ima nove ideje, sposobnost da unapredi igrače i plan kojim će klub izaći iz krize.

Stanojević je već dokazao da ume da napravi šampionski Partizan. Ono što tek mora da dokaže jeste da to može da uradi ponovo, u znatno težim okolnostima i nakon tri prethodna pokušaja.

BONUS VIDEO: