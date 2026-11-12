Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je u portugalskom gradu Oeirašu selekciju Bugarske s 3:1 u utakmici prvog kola Grupe 6 prve runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.
KVALIFIKACIJE ZA EP
ORLIĆI KRENULI TROJKOM U PORTUGALU: Kadeti Srbije pobedili Bugarsku na startu kvalifikacija za EP.
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Srbija je povela golom Filipa Lazovića u 17. minutu, a rezultat je povećao Mihajlo Banković u 29.
Bugarska je jedini pogodak postigla u 70. minutu, kada se u strelce upisao Aleksander Nikiforov.
Konačan rezultat postavio je Pavle Prijović u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.
U okviru iste grupe Portugal je pobedio Andoru s 4:0.
Plasman u narednu rundu izboriće dve najbolje selekcije iz grupe.
Srbija za dva dana igra protiv Andore, a Bugarska protiv Portugala.
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