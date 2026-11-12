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Golac je objasnio je da razgovori traju godinu dana i da sam ne bi pokrenuo kandidaturu, ali da je spreman da preuzme odgovornost u interesu crno-belih.

1/8 Vidi galeriju Ivan Golac Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport©

"Doći u Partizan i voditi ga je izuzetno ozbiljna stvar jer Partizan je uspavani gigant, uvek ga poredim sa Lids junajtedom sa Ostrva. Kroz tu ideju, oni su u jednom trenutku rekli: ‘Što ti ne bi bio predsednik?’. Ja se nikada ne bih kandidovao za predsednika, jer pripadam struci, terenu, ali ako je to u interesu kluba, pomogao bih, samo na nečiji predlog", rekao je Golac u emisiji "Sportski dan".

Cilj je stvaranje stabilnog kluba, sa jasnim ambicijama i redovnim učešćem u evropskim takmičenjima.

"Hoćemo da ostavimo zdrav, perspektivan i ambiciozan klub onima koji će doći posle nas. Partizan uvek mora da bude u Evropi, jer je klub takvih kapaciteta".

Golac smatra da bi prve značajne promene mogle da budu vidljive u roku od godinu dana, ali naglašava da plasman u Evropu sam po sebi nije dovoljan.

"Partizan ne može da čeka, moramo da pobeđujemo i plasiramo se u evropska takmičenja. To je proces, bar godinu dana će nam trebati u zdravoj selekciji da to uradimo. U roku od godinu dana biće mnogo lepih i vidljivih promena. Moramo ostaviti trag u Evropi. Ne interesuje me Evropa tek tako, hoću da budemo pandan drugima, da budemo bolji".

Mora da postoji finansijska podrška ljudi iz poslovnog sveta.

"Najvažniji deo priče tiče se finansija i tu su veoma ozbiljni ljudi, profesionalni, pripadaju svetu biznisa, bez toga jedan ozbiljan klub ne može da funkcioniše. Pul sponzora je spreman da pomogne Partizanu i radi se u tom pravcu i želimo preko naših veza da to što više proširujemo. Partizan mora da oživi".

Govorio je i o potrebi da se razgovara sa navijačima i prevaziđu podele, uz poruku da podrška treba da zavisi od rada u interesu kluba.

"Ne tražimo da navijači podržavaju nas, neka podržavaju klub ako radimo dobro. Za mene je publika Partizana uvek bila najveći motiv da igram. Ako nema publike, stavite katanac, zaboravite na fudbal", zaključio je Golac.