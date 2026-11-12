KLOP OPREZAN PRED GOSTOVANJE NA MARAKANI: Vidi se šta želi Srbija kada ima loptu...
Jirgen Klop selektor Srbije održao je konferenciju za medije pred gostovanje Srbiji.
Harizmatični stručnjak zadovoljan je radom svoje ekipe na treninzima.
"Bila je to veoma dobra nedelja, niko se nije povredio. Osećamo se veoma dobro pripremljeno.“
Dosta se pričalo o proslavi gola Feliksa Nmeče prethodnog vikenda. To pitanje nije zaobišlo ni Klopa.
"To je bila velika tema. Video sam proslavu gola – i taj gest takođe. Nisam o tome uopšte ništa posebno razmišljao. On je izuzetno srdačan i ljubazan mladić, koji zrači isključivo pozitivnom energijom. Rekao je i da neće slaviti gol više na taj način."
Upitan je i o tome što neće biti publike na stadionu Rajko Mitić.
"Okolnosti ne možemo da promenimo. Meni je uvek draže kada je stadion pun. Da li je to prednost ili mana? O tome nisam razmišljao“, kaže Klop.
Najavio je Paunović da bi mogao da promeni formaciju za meč sa Nemačkom. Pitali su Klopa šta misli o tome.
"Ne znamo sasvim precizno na koji način će pristupiti utakmici. Ono što znamo jeste da imaju dobru organizaciju i da se jasno vidi šta žele da postignu kada imaju loptu u svom posedu. Osim toga, prva utakmica nam više ništa ne znači. Želimo da pokažemo da smo dobro iskoristili vreme koje smo imali na raspolaganju.“
Prokomentarisao je i to što će se deca naći na tribinama.
- Onda ćemo sutra morati da pošaljemo 5.000 srpske dece kući sa sledećom mišlju: U fudbalu se ne pobeđuje uvek, ali sledeći put ponovo imate priliku za to. Ne želim sada ništa da pretim, ali cilj nam je svakako da pobedimo u utakmici, čak i ako se ona igra pred decom.