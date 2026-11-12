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Jirgen Klop selektor Srbije održao je konferenciju za medije pred gostovanje Srbiji.

1/5 Vidi galeriju Jirgen Klop na klupi Nemačke Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Harizmatični stručnjak zadovoljan je radom svoje ekipe na treninzima.

"Bila je to veoma dobra nedelja, niko se nije povredio. Osećamo se veoma dobro pripremljeno.“

Dosta se pričalo o proslavi gola Feliksa Nmeče prethodnog vikenda. To pitanje nije zaobišlo ni Klopa.

"To je bila velika tema. Video sam proslavu gola – i taj gest takođe. Nisam o tome uopšte ništa posebno razmišljao. On je izuzetno srdačan i ljubazan mladić, koji zrači isključivo pozitivnom energijom. Rekao je i da neće slaviti gol više na taj način."

Upitan je i o tome što neće biti publike na stadionu Rajko Mitić.

"Okolnosti ne možemo da promenimo. Meni je uvek draže kada je stadion pun. Da li je to prednost ili mana? O tome nisam razmišljao“, kaže Klop.

Najavio je Paunović da bi mogao da promeni formaciju za meč sa Nemačkom. Pitali su Klopa šta misli o tome.

"Ne znamo sasvim precizno na koji način će pristupiti utakmici. Ono što znamo jeste da imaju dobru organizaciju i da se jasno vidi šta žele da postignu kada imaju loptu u svom posedu. Osim toga, prva utakmica nam više ništa ne znači. Želimo da pokažemo da smo dobro iskoristili vreme koje smo imali na raspolaganju.“

Prokomentarisao je i to što će se deca naći na tribinama.

- Onda ćemo sutra morati da pošaljemo 5.000 srpske dece kući sa sledećom mišlju: U fudbalu se ne pobeđuje uvek, ali sledeći put ponovo imate priliku za to. Ne želim sada ništa da pretim, ali cilj nam je svakako da pobedimo u utakmici, čak i ako se ona igra pred decom.