Fudbalska reprezentacija Belgije pobedila je na gostujućem terenu u Izmiru selekciju Turske 2:1‚ u utakmici pretposlednjeg, petog kola Grupe 1 "A" divizije Lige nacija.
Fudbal
BELGIJANCI UZELI BODOVE U LIGI NACIJA: Fudbaleri Belgije posle preokreta srušili Tursku
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Prednost Turskoj doneo je Arda Guler golom u 20. minutu, a izjednačenje Belgiji Kevin de Brujne pogotkom sedam minuta kasnije.
Pobedonosan gol za Belgiju postigao je Šarl de Ketelare u 30. minutu.
Reprezentacija Belgije je druga na tabeli Grupe 1 sa devet bodova, dok Turska zauzima poslednje, četvrto mesto bez osvojenog boda.
Selekcija Belgije će u poslednjem kolu u Briselu dočekati Italiju, dok će Turska igrati na gostujućem terenu u Bordou protiv Francuske.
(Beta)
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