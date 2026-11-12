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Prednost Turskoj doneo je Arda Guler golom u 20. minutu, a izjednačenje Belgiji Kevin de Brujne pogotkom sedam minuta kasnije.

Pobedonosan gol za Belgiju postigao je Šarl de Ketelare u 30. minutu.

Reprezentacija Belgije je druga na tabeli Grupe 1 sa devet bodova, dok Turska zauzima poslednje, četvrto mesto bez osvojenog boda.

Selekcija Belgije će u poslednjem kolu u Briselu dočekati Italiju, dok će Turska igrati na gostujućem terenu u Bordou protiv Francuske.

(Beta)

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