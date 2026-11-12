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Kipar je ovim remijem obezbedio minimum za učešće u baražu za plasman u "B" diviziju, dok je Jermenija ostala bez šanse za prolaz u viši rang takmičenja.

Prednost Kipru doneo je Joanis Pitas golom u devetom minutu, a izjednačenje Jermeniji Artur Garibjan pogotkom u 58. minutu.

Reprezentacija Kipra je druga na tabeli Grupe 2 sa osam bodova, dva manje i utakmicom više od prvoplasirane Crne Gore, dok je Jermenija treća sa pet bodova i lošijim međusobnim skorom od večerašnjeg rivala.

Selekcija Kipra će u poslednjem kolu u Limasolu dočekati reprezentaciju Crne Gore, dok će Jermenija igrati na gostujućem terenu u Rigi protiv Letonije.

(Beta)