Fudbalska reprezentacija Jermenije odigrala je na svom terenu u Jerevanu nerešeno protiv selekcije Kipra 1:1, u utakmici pretposlednjeg, petog kola Grupe 2 "C" divizije Lige nacija.
Fudbal
PODELA BODOVA: Remi Jermenije i Kipra u Ligi nacija
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Kipar je ovim remijem obezbedio minimum za učešće u baražu za plasman u "B" diviziju, dok je Jermenija ostala bez šanse za prolaz u viši rang takmičenja.
Prednost Kipru doneo je Joanis Pitas golom u devetom minutu, a izjednačenje Jermeniji Artur Garibjan pogotkom u 58. minutu.
Reprezentacija Kipra je druga na tabeli Grupe 2 sa osam bodova, dva manje i utakmicom više od prvoplasirane Crne Gore, dok je Jermenija treća sa pet bodova i lošijim međusobnim skorom od večerašnjeg rivala.
Selekcija Kipra će u poslednjem kolu u Limasolu dočekati reprezentaciju Crne Gore, dok će Jermenija igrati na gostujućem terenu u Rigi protiv Letonije.
(Beta)
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