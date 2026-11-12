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Manso je rekao da ceo tim prolazi kroz težak period nakon smrti De Migela, koja se dogodila posle utakmice druge španske lige prošle nedelje.

Naveo je da se Ovono sa situacijom nosi tako što provodi vreme uz bliske prijatelje i rođake.

"Duboko je pogođen ovom situacijom. Daćemo mu prostora da potpuno slobodno odluči da li želi, i kada želi, da se vrati. Može doneti tu odluku u trenutku kada oseti da je pravi trenutak i kada bude zaista spreman za to", izjavio je Manso na konferenciji za novinare.

Manso je istakao da je ovo "veoma osetljiva situacija" za Ovona.

Golman je već izrazio žaljenje zbog incidenta i uputio saučešće porodici De Migela, koju čine njegova supruga i jednogodišnja ćerka.

"Kao osoba koja je bila najdirektnije uključena, on se suočava sa veoma složenim izazovom, a mi moramo poštovati njegov lični proces i privatnost. Verovatno prolazi kroz jedan od najtežih perioda u svom životu. Naša uloga je jednostavno da budemo uz njega i pružimo mu svu moguću podršku", kazao je Manso.

1/8 Vidi galeriju Hesus de Migel Foto: Amiir Amedjoua / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

De Migel je trčao za loptom na sredini terena kada ga je, pred kraj utakmice odigrane 2. novembra, Ovono udario kolenom u grudi.

Nakon sudara, 30-godišnji De Migel doživeo je srčani zastoj.

Policija je pokrenula istragu o mogućem ubistvu iz nehata.

Prema španskom zakonu, smrtni slučajevi koji nisu prirodni, uključujući nesrećne slučajeve, podležu sudskoj istrazi, mada su tužioci naveli da je malo verovatno da će doći do krivičnog postupka.

Prva utakmica Andore nakon smrti De Migela biće odigrana u subotu, na gostujućem terenu protiv Almerije.

"Moramo ostati ujedinjeni, jer je ovo nešto kroz šta moramo proći zajedno, uz istovremeno poštovanje potrebe svakog pojedinca da to doživi i preradi na svoj način. Želimo da svi imaju alate koji su im potrebni kako bi se postepeno vratili u normalne tokove", rekao je Manso.

Porodica De Migela danas je objavila poruku u kojoj se zahvaljuje svima koji su doprineli kampanji grupnog finansiranja, putem koje je, prema navodima, prikupljeno više od 200.000 evra.

(Beta)