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Uefa je u avgustu pokrenula sudske procese u okviru šire strategije za smenjivanje predsednika Fife Đanija Infantina, uključujući mogućnost da protiv njega podnese krivičnu prijavu u Švajcarskoj zbog navodnog lošeg upravljanja.

Pravni zastupnici Uefe traže da im se omogući uvid u dokaze koje imaju investiciona kompanija "Thrive", sa sedištem u Njujorku i u vlasništvu Džošue Kušnera, kao i banka JP Morgan.

Dokazi se odnose na plan prodaje udela u Svetskom prvenstvu iz jula, koji je izazvao buru u vrhu svetskog fudbala.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino i Donald Tramp na Svetskom prvenstvu Foto: Julio Cortez/AP, Matt Slocum/AP, Matt Rourke/AP

Sud okruga Južni Sud je na ročištu na Menhetnu odbio zahteve dve podružnice Fife da se uključe u postupak, jer one "nemaju neposredan, značajan i zakonom zaštićen interes" u tom procesu, navela je u odluci sutkinja Žanet Vargas.

"Ništa u ovom predmetu ne ukazuje na to da će američke podružnice Fife, pa čak ni sama Fifa, biti stranke u krivičnom postupku koji se razmatra", navela je sudija Vargas.

Posledice plana prodaje udela Svetskog prvenstva, od kojeg se odustalo svega nekoliko dana posle oštrog reagovanja fudbalske javnosti i kritika, najveća su kriza za Infantina tokom njegovih gotovo 11 godina na čelu FIFA. On planira da se kandiduje za reizbor u martu, ali će pre toga morati da prođe proveru podobnosti i integriteta pred komisijom koju imenuje FIFA.

Kompanija "Thrive" i njen vlasnik Džošua Kušner, mlađi brat Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, trebalo je da budu glavni investitori u tajnom projektu pod nazivom "FIFA Forward Enterprise" (FFE).

Investitori su nameravali da plate FIFA 4,2 milijarde dolara za trajni udeo veći od 20 odsto u kompaniji FFE, podružnici koja bi upravljala takmičenjima fudbalske organizacije, uključujući i Svetsko prvenstvo.

Svih 211 nacionalnih fudbalskih saveza članica FIFA, koji već imaju faktičko vlasništvo nad tom neprofitnom organizacijom sa sedištem u Cirihu, dobili bi po 20 miliona dolara da je projekat odobren. Novčane rezerve FIFA porasle su na više od pet milijardi dolara pošto je u julu završeno Svetsko prvenstvo za fudbalere, čiji su domaćini bili Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.

UEFA je podnela zahteve za pribavljanje dokaza u više saveznih država, a FIFA je u septembru obavestila sudiju na Floridi, gde su u predgrađu Majamija njene kancelarije, da ti sudski postupci predstavljaju uznemiravanje Infantina.

Uoči isteka roka za prijavu kandidatura za čelno mesto FIFA, koji ističe naredne srede, Infantino ima najmanje jednog protivkandidata na izborima – iskusnog fudbalskog funkcionera Japana Koza Tašimu. Tašima je od 2016. godine Infantinov kolega u Savetu FIFA, koji broji 37 članova.

Očekuje se da će UEFA predložiti još jednog kandidata, dok se nastavljaju napori da šefa FIFA za globalni razvoj Arsen Venger, nekadašnji trener Arsenala, ubede da se kandiduje protiv svog sadašnjeg šefa.

(Beta)