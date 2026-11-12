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Engleska je povela golom Morgana Rodžersa u 24. minutu, a Hrvatska je do izjednačenja stigla posle velike greške engleskog štopera Džarela Kvanse, koju je u 59. minutu iskoristio Petar Sučić.

Samo pet minuta kasnije Engleska je ponovo povela, nakon što je sa penala bio siguran kapiten Hari Kejn. Kejnu je ovo bio rekordni 126. meč za reprezentaciju, čime je oborio rekord legendarnog golmana Pitera Šiltona, koji mu je pre utakmice uručio nagradu.

Engleska je u 86. minutu mogla da poveća rezultat, ali je pogodak Džejmsa Garnera poništen zbog prethodnog ofsajda.

U istoj grupi Španija je u Pragu pobedila Češku sa 2:0 golovima Aleksa Baene u 39. minutu sa penala i Marka Pubilja u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Češka je od 72. minuta igrala sa igračem manje, pošto je crveni karton pokazan Ladislavu Krejčiju.

Španija na prvom mestu Grupe A3 ima maksimalnih 15 bodova, Engleska je druga sa 12 bodova, Hrvatska na trećem mestu ima tri boda, dok je Češka na poslednjem mestu bez bodova.

U poslednjem kolu Španija u direktnom duelu za prvo mesto dočekuje Englesku, a Hrvatska na svom terenu igra protiv Češke.

Italija je u Milanu savladala Francusku sa 3:1, u utakmici petog kola Grupe A1 Lige nacija.

Gosti su poveli preko Majkla Olisea u 10. minutu, da bi u nastavku Italija stigla do preokreta.

Prvo je izjednačenje doneo Frančesko Pio Espozito u 26. minutu, dok je Sebastijano Espozito bio neprecizan sa penala u 60. minutu.

Vođstvo Italiji doneo je Davide Fratezi u 63. minutu, dok je Pio Espozito svoj drugi gol postigao u 75. minutu sa penala.

U Grupi A1 kolo pre kraja Italija i Francuska imaju po 10 bodova, Belgija je treća sa devet bodova, a Turska na poslednjem, četvrtom mestu nema nijedan bod.

U okviru C divizije Lige nacija Albanija je na svom terenu pobedila Finsku sa 2:0, i kolo pre kraja Grupe C1 ima dva boda prednosti u odnosu na drugoplasiranu Belorusiju, koja je istim rezultatom pobedila San Marino na gostovanju.

Albanija će u poslednjem kolu gostovati Belorusiji u Budimpešti, u direktnom duelu za plasman u B diviziju.

Crna Gora je u Podgorici pobedila Letoniju sa 2:1 i izborila plasman u B diviziju Lige nacija.

Domaća selekcija je igrala sa igračem manje od 57. minuta, kada je drugi žuti karton dobio Stefan Savić, ali su uprkos tome došli do prednosti u 70. minutu preko Nikole Krstovića.

Dva minuta kasnije Letonija je izjednačila golom Denisa Melniksa, ali je Crna Gora u nastavku stigla do pobede preko Alekse Maraša u prvom minutu sudijske nadoknade.

Crna Gora na prvom mestu Grupe C2 ima 13 bodova, Kipar na drugom mestu ima osam bodova, Jermenija ima pet bodova, a Letonija je poslednja sa dva boda.