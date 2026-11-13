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FSS je četvrti put otkazao sednicu Skupštine, pa ona neće biti održana ni 14. novembra.

Fudbalski savez naše zemlje se obratio FIFA i UEFA i zamolio te dve organizacije da se uključe u rešavanje trenutne krize koja traje već neko vreme.

Zbog toga je izdato i saopštenje koje prenosimo u celosti:

"U ponedeljak, 9. novembra generalnim sekretarima FIFA i UEFA, upućen je dopis od strane generalnog sekretara Fudbalskog saveza Srbije sa molbom da se FIFA i UEFA uključe u rešavanje upravljačke krize u Fudbalskom savezu Srbije, do koje je došlo kada u propisanom roku nije bilo podnetih kandidatura za predsednika i članove Izvršnog odbora odnosno za ostale statutarne organe koji se biraju na Konstitutivnoj sednici Skupštine Saveza, a koja je prethodno bila zakazana za 14. novembar.

Samo dva dana kasnije, 11. novembra, u Beograd je došla delagacija FIFA i UEFA eksperata za statutarno-pravna pitanja i krizne situacije koja je obavila razgovore sa predstavnicima ključnih činioca u domaćoj fudbalskoj zajednici.

U četvrtak 12. novembra u kasnim popodnevnim satima u Fudbalski savez Srbije stigao je dopis koji su zajedno potpisali generalni sekretar FIFA i generalni sekretar UEFA u kom konstatuju da nisu ispunjeni uslovi za održavanje sednice Skupštine u navedenom terminu i da je istu potrebno otkazati.

U tom smislu, obaveštavamo vas da se sednica Skupštine zakazana za 14. novembar, usled navedenih razloga, neće održati.

Nadalje, u istom pismu generalni sekretari FIFA i UEFA najavili su da će u veoma kratkom roku poslati još jedan dopis sa daljim tumačenjima i koracima koje je neophodno sprovesti u cilju prevazilaženja trenutne situacije.

Fudbalski savez Srbije će javnost blagovremeno obaveštavati o svim daljim koracima", navedeno je u saopštenju FSS.

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