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Ozbiljne fudbalske reprezentacije dodatnu selekciju crpe iz inostranstva, od strane svoje dijaspore, što nije slučaj sa srpskim nacionalnim timom i Savezom.

Decenijama je ovakav vid doselekcije na amaterskom nivou, mada treba biti iskren, većina momaka srpskog porekla rođena van matice nema vaspitanje, ali ni želju da igra za zemlju svojih majki i očeva.

Loun Srdanović mladi reprezentativac Švajcarske srpskog porekla Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Klinci iz dijaspore ne mirišu Srbiju

Unazad nekoliko meseci bili smo svedoci kako Stefan Bajčetić "voza" FSS, kako se ucenjivački ponašaju Filip Ugrinić, ili Darian Maleš... Kako Vasilije Marković bira Austriju, a Relja Obrić Sloveniju pre Srbije. O Milošu Kerkezu koji nosi dres Mađarske ne treba ni pisati, govorila je njegova porodica dovoljno. Kao i o Aleksandru Pavloviću koji igra za Nemačku.

Međutim, nije sve do ovih momaka. Nešto je i do nas, do pasivnosti, ali više još do nadmenosti i amaterizma ljudi iz FSS koji sede na odgovornim funkcijama. Većina njih nema blage veze sa onim što bi trebalo da rade, posebno kada su u pitanju "srpski sinovi". Dar od Boga je samoinicijativna odluka Lazara Samardžića da zaigra za Srbiju, ali tretman prema njemu, ili Janu Karlu Simiću, nije baš dobar pokazatelj prema ostalim momcima iz srpske dijaspore.

1/5 Vidi galeriju Loun Srdanović Foto: FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Srdanović i pet selekcija

Sada je novi slučaj, ovaj put iz Švajcarske, a tiče se Srbije ugledao javnost. Izvesni Loun Srdanović, desni bek Serveta otkrio u razgovoru za "Blick" da je odbio poziv iz Srbije, kako bi zaigrao za Švajcarsku. Ovaj mladić, rodom iz Ženeve koji ima 20 godina prošao je sve selekcije Švajcarske, ali još nije debitovao za A tim.

Francuski Lil ovog leta platio je Servetu 3.000.000 kako bi ga doveo, međutim on dosad u novom klubu nije upisao ni minut u seniorskoj konkurenciji. Otac Louna Srdanovića je Srbin iz Hrvatske, koji pred državljanstava te dve zemlje poseduje i pasoš Nemačke, dok mu je majka iz Kameruna. Teoretski, ovaj mladić može da igra za pet reprezentacija.

Loun Srdanović, desni bek mlade reprezentacije Švajcarske Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Njegove reči sve govore

- Želim da igram za Švajcarsku, to mi je sasvim jasno. Još odmalena sam želeo da igram za reprezentaciju. Od samog početka sam bio deo švajcarskih mlađih selekcija. Srbija me je kontaktirala sa željom da se priključim njihovom seniorskom timu, ali za mene tu nikada nije bilo dileme - kazao je Loun Srdanović (20) za švajcarski "Blick".

Nije tajna da srpska fudbalska reprezentacija ima prilično velikih problema na mnogim pozicijama. Jedna od njih je i desnog beka. Tu trenutno imamo dvojicu momaka Kostu Nedeljkovića i Ognjena Mimovića. Nijedan od njih ne igra u svojim klubovima. Nedeljković je više na klupi, nego na terenu u dresu škotskog Rendžersa, dok je Mimović češće posetilac tribina na stadionu turskog Fenerbahčea, nego što je osetio travnjak.