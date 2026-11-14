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Džek Griliš, koji je na pozajmici iz Mančester sitija, propustio je poslednje četiri utakmice Evertona, a poslednji nastup zabeležio je 17. oktobra.

On se vratio na teren na utakmici protiv Derbija, koja je odigrana bez prisustva publike, nakon čega je na Instagramu objavio poruku u kojoj se osvrnuo na svoje nedavno odsustvo.

"Lepo je ponovo biti na terenu sa momcima nakon nekoliko dobrih treninga. Želim da se izvinim navijačima i svima u klubu što nisam mogao da pomognem timu u poslednjih nekoliko nedelja", napisao je Griliš.

"Volim da igram za ovaj klub i jedva čekam da ponovo zaigram pred vama u dresu Evertona. Vidimo se uskoro", dodao je on.

"Nestao"

Trener Evertona Dejvid Mojes nije želeo da iznosi detalje o Grilišovom ponašanju, a klub je pred gostovanje Njukaslu 2. novembra samo saopštio da 31-godišnji igrač "nije spreman za utakmicu".

1/4 Vidi galeriju Džek Griliš Foto: News Images / Sipa USA / Profimedia, Barkley Grant Butterworth / Spor / Zuma Press / Profimedia, PETER POWELL / AFP / Profimedia

Griliš je svojevremeno bio najskuplji fudbaler u britanskom fudbalu, nakon što je 2021. godine prešao iz Aston Vile u Siti za 100 miliona funti.

Pomogao je Sitiju da 2023. godine osvoji triplu krunu, Premijer ligu, FA kup i Ligu šampiona, ali je u poslednje dve godine izgubio status standardnog prvotimca.

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