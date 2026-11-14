PRAVIO HAOS, SAD SE IZVINJAVA NAKON SUSPENZIJE! Klub žestoko kaznio zvezdu tima, evo kako je reagovao nakon što se vratio
Džek Griliš, koji je na pozajmici iz Mančester sitija, propustio je poslednje četiri utakmice Evertona, a poslednji nastup zabeležio je 17. oktobra.
On se vratio na teren na utakmici protiv Derbija, koja je odigrana bez prisustva publike, nakon čega je na Instagramu objavio poruku u kojoj se osvrnuo na svoje nedavno odsustvo.
"Lepo je ponovo biti na terenu sa momcima nakon nekoliko dobrih treninga. Želim da se izvinim navijačima i svima u klubu što nisam mogao da pomognem timu u poslednjih nekoliko nedelja", napisao je Griliš.
"Volim da igram za ovaj klub i jedva čekam da ponovo zaigram pred vama u dresu Evertona. Vidimo se uskoro", dodao je on.
"Nestao"
Trener Evertona Dejvid Mojes nije želeo da iznosi detalje o Grilišovom ponašanju, a klub je pred gostovanje Njukaslu 2. novembra samo saopštio da 31-godišnji igrač "nije spreman za utakmicu".
Griliš je svojevremeno bio najskuplji fudbaler u britanskom fudbalu, nakon što je 2021. godine prešao iz Aston Vile u Siti za 100 miliona funti.
Pomogao je Sitiju da 2023. godine osvoji triplu krunu, Premijer ligu, FA kup i Ligu šampiona, ali je u poslednje dve godine izgubio status standardnog prvotimca.
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