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Fudbalski savez Francuske saopštio je danas da je selektor Zinedin Zidan dozvolio defanzivcu Bajerna da se vrati u Minhen iz "ličnih razloga".

Pio Espozito je juče postigao dva gola u pobedi Italije nad Francuskom, što je bio prvi trijumf te selekcije nad "trikolorima" na domaćem terenu posle 64 godine.

Ovaj poraz ujedno je bio i prvi neuspeh Zidana otkako je, posle Svetskog prvenstva, preuzeo kormilo reprezentacije Francuske umesto Didijea Dešana. Italija je preuzela prvo mesto u Grupi A1 ispred Francuske zahvaljujući boljem međusobnom skoru. Zidanov tim u nedelju dočekuje Tursku.

1/9 Vidi galeriju Francuska - Irak, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia

Zidan se suočava sa velikim problemima zbog povreda. Napadač Intera Markus Tiram i defanzivac Juventusa Pjer Kalulu otpali su sa spiska ove nedelje, a van tima su već bili Vilijam Saliba, Žil Kunde, Maksans Lakroa, Manu Kone, Usman Dembele i Esteban Lepol.

Prva zvezda tima i napadač Kilijan Mbape odmarao je protiv Italije, ali bi mogao da se vrati u sastav za meč protiv Turske.