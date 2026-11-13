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Portugalskom fudbaleru ugovor ističe na kraju sezone, mada klub ima opciju da ga produži za još 12 meseci, do 2028. godine.

Junajted želi da izbegne takav scenario tako što će produžiti postojeći ugovor i poslednjih meseci vodi pregovore sa predstavnicima Portugalca.

Međutim, izvori su za Bi-Bi-Si (BBC) rekli da je Fernandeš odbio drugu ponudu kluba za novi ugovor na Old Trafordu.

Ako Junajted ne uspe da dogovori novi ugovor sa Fernandešom, gotovo je izvesno da će klub aktivirati klauzulu o produženju saradnje na 12 meseci pre 1. januara.

U tom trenutku, Fernandeš bi stekao pravo da potpiše predugovor sa inostranim klubovima, s obzirom na to da bi do isteka njegovog ugovora ostalo manje od šest meseci.

1/9 Vidi galeriju Bruno Fernandeš Foto: Sportimage Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia, Anna Gowthorpe / imago sportfotodienst / Profimedia, Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia

Kako navodi BBC, nije poznato kada je tačno Fernandeš odbio ponudu, ali s obzirom na previranja u klubu, malo je verovatno da će se situacija uskoro rešiti.

Majkl Kerik je u četvrtak smenjen sa mesta glavnog trenera posle najgoreg starta kluba u domaćem prvenstvu u poslednjih 40 godina. Očekuje se da će Kerika zameniti Argentinac Maurisio Poketino.

U Junajtedu se nadaju da će Poketinov dolazak ubediti Fernandeša da svoju budućnost veže za klub.

Fernandeš je 2019. godine bio blizu prelaska u Totenhem, koji je tada predvodio Poketino, ali taj transfer nije realizovan, pa je šest meseci kasnije potpisao za Junajted.

Bivši fudbaler Sportinga je u dosadašnjem delu sezone postigao šest golova na 13 utakmica za Junajted.