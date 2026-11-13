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Fudbaleri Partizana gostuju bratskom PAOK-u u prijateljskom meču kojim grčki klub obeležava veliki jubilej. vek postojanja.

Susret se igra 14. novembra od 15.45 časova na stadionu „Tumba“. Trener crno-belih Aleksandar Stanojević u Solun vodi 20 igrača, među kojima su i talenti iz omladinske škole.

Beograđani na ovaj duel idu sa najjačim timom kojim trenutno raspolažu, pošto zbog reprezentativnih obaveza izostaju Petrović, Simić, Zeković, Trifunović, Kojzek i Vukotić, dok je Šaka Traore odsutan zbog povrede.

Partizan - Mačva, Super liga Srbije 8.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U Solun su krenuli sledeći fudbaleri:

Golmani: Krunić, Milošević

Defanzivci: Samson, Đurđević, Milić, Lima, Mitrović, Milovanović, Jurčević, Raković

Vezisti: Baba, Rakić, Pečenčić, Aleksić, Alilović, Miladinović, Čumić, Kostić

Napadači: Sek, Zubairu, Že, Lekić

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Aleksandar Stanojević se iznervirao na meču protiv Loznice Izvor: ArenaSport