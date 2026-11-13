ALEKSANDAR STANOJEVIĆ POVEO 20 FUDBALERA U SOLUN! Poveo je i talente iz omladinske škole, evo na koje igrače računa!
Fudbaleri Partizana gostuju bratskom PAOK-u u prijateljskom meču kojim grčki klub obeležava veliki jubilej. vek postojanja.
Susret se igra 14. novembra od 15.45 časova na stadionu „Tumba“. Trener crno-belih Aleksandar Stanojević u Solun vodi 20 igrača, među kojima su i talenti iz omladinske škole.
Beograđani na ovaj duel idu sa najjačim timom kojim trenutno raspolažu, pošto zbog reprezentativnih obaveza izostaju Petrović, Simić, Zeković, Trifunović, Kojzek i Vukotić, dok je Šaka Traore odsutan zbog povrede.
U Solun su krenuli sledeći fudbaleri:
Golmani: Krunić, Milošević
Defanzivci: Samson, Đurđević, Milić, Lima, Mitrović, Milovanović, Jurčević, Raković
Vezisti: Baba, Rakić, Pečenčić, Aleksić, Alilović, Miladinović, Čumić, Kostić
Napadači: Sek, Zubairu, Že, Lekić