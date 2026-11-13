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Srpski fudbal doživeo je ozbiljan udarac i međunarodnu blamažu!

Fudbalski savez Srbije našao se u situaciji u kojoj o njegovom daljem funkcionisanju i rešavanju upravljačke krize moraju da odlučuju FIFA i UEFA, pošto domaće rukovodstvo nije uspelo da obezbedi ni osnovne uslove za održavanje izborne Skupštine.

Sednica zakazana za 14. novembar otkazana je jer u predviđenom roku nije bilo kandidatura za predsednika, članove Izvršnog odbora i ostale organe Saveza.

Umesto izbora novog rukovodstva, usledila je intervencija međunarodnih fudbalskih institucija. Doduše, to se i očekivalo jer je FS Srbije bio bolesno zavisan od reči državnog vrha u prethodnim godinama.

Iako nije bilo lako otrgnuti se iz tih kandži, moralo je da postoji bar malo nezavisnosti. Bar malo sporta i sportske priče. Pa sada, čim je došlo do političkih promena, Savez se raspao kao kula od karata.

1/6 Vidi galeriju ODRŽANA PETA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE FSS Foto: Fss

E, sada, posebno zabrinjava činjenica da Srbija ulazi u društvo nacionalnih saveza koji su zbog ozbiljnih institucionalnih problema morali da dobiju direktnu pomoć, odnosno intervenciju FIFA i kontinentalnih fudbalskih organizacija.

Ovakve intervencije nisu nepoznanica u svetskom fudbalu, ali je svakako neprijatno kada se među državama čiji su savezi morali da budu pod međunarodnim nadzorom nađe i Srbija.

Kakvo društvo

Brunej – FIFA je u septembru 2025. imenovala Komitet za normalizaciju tamošnjeg fudbalskog saveza. Razlog su višegodišnje promene i problemi u rukovodstvu, a cilj je bio uspostavljanje stabilnosti i organizovanje kredibilnih izbora.

Monserat – FIFA je u januaru 2026. imenovala Komitet za normalizaciju zbog izuzetno ozbiljne krize i institucionalne blokade u tamošnjem savezu. Mandat komiteta predviđen je najkasnije do 31. januara 2027. godine.

Pakistan – Jedan od najpoznatijih primera. FIFA je još 2019. imenovala Komitet za normalizaciju koji je dobio zadatak da vodi svakodnevne poslove saveza, proveri registraciju klubova i organizuje izbore. Proces se godinama produžavao, a savez je tek 2025. krenuo ka novom izbornom ciklusu.

Slične intervencije FIFA je sprovodila i u drugim državama, poput Obale Slonovače, gde je problem bio neuspeli izborni proces i ozbiljni nedostaci u upravljačkoj strukturi saveza.

Posebno je poražavajuće što se ovakva situacija događa u zemlji koja je dala brojne velike fudbalere, ima bogatu tradiciju i klubove sa evropskim trofejima, a sada nije u stanju da na regularan način sprovede ni izbor sopstvenog rukovodstva.

Od evropskih ambicija do situacije u kojoj nam međunarodne fudbalske institucije moraju rešavati probleme koje sami nismo uspeli da rešimo. To je slika stanja u Fudbalskom savezu Srbije.

Šta dalje?

FIFA i UEFA još nisu zvanično objavile imenovanje Komiteta za normalizaciju FSS. Ono što je potvrđeno jeste da su njihove delegacije već razgovarale sa predstavnicima srpskog fudbala i da su zajedničkim dopisom zatražile otkazivanje Skupštine zakazane za 14. novembar.

FSS je 13. novembra saopštio da očekuje novo pismo međunarodnih organizacija sa daljim smernicama za prevazilaženje krize.