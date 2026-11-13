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"Maurisio Poketino je pristao da postane glavni trener Mančester junajteda od 18. novembra", naveo je Junajted u saopštenju.

Klub je, kako se navodi, postigao dogovor sa Fudbalskim savezom SAD da Poketino i njegov stručni štab budu oslobođeni obaveza nakon završetka njihovog angažmana u reprezentaciji SAD.

Junajted nije objavio dužinu ugovora, a izvori Bi-Bi-Sija (BBC) navode da je Poketino potpisao ugovor na dve i po godine, do juna 2029. godine.

Poketino će voditi selekciju SAD na predstojećim utakmicama protiv Haitija 14. i 17. novembra.

Ovaj 54-godišnji trener će na klupi Junajteda zameniti Majkla Kerika koji je smenjen posle loših rezultata na početku sezone. ; Junajted je trenutno u zoni ispadanja, na 18. poziciji, sa samo jednom pobedom u 10 odigranih utakmica i osam osvojenih bodova.

Poketino je trenersku karijeru počeo u Espanjolu 2009. godine, pre nego što je preuzeo Sautempton i 2014. godine ostvario klupski rekord po broju osvojenih bodova u Premijer ligi.

1/9 Vidi galeriju Maurisio Poketino Foto: Cunha/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printskrin/Instagram

Tokom pet punih sezona u Totenhemu, Poketino je klub učinio redovnim učesnikom Lige šampiona, obezbedivši plasman u ovo takmičenje četiri sezone zaredom, a 2019. godine je predvodio tim do prvog finala u tom takmičenju. On je 2021. godine preuzeo Pari Sen Žermen sa kojim je osvojio titulu prvaka Francuske, Kup i Superkup Francuske, pre nego što je 2023. godine prešao u Čelsi.

Poketino je imenovan za selektora reprezentacije SAD u septembru 2024. godine, a tim je pod njegovim vođstvom pobedio u 21 od 35 utakmica, uz 12 poraza. Ovog leta vodio je SAD do osmine finala na Svetskom prvenstvu.

Maurisija Poketina čeka vatreno krštenje na klupi Junajteda, jer će njegova prva utakmica na čelu tima biti protiv Liverpula na Enfildu sledeće nedelje.

Junajted potom putuje u Portugal gde će se sastati sa Sportingom u Ligi šampiona, dok će Poketinova prva utakmica na domaćem terenu biti u Premijer ligi protiv Brentforda u subotu, 28. novembra.