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Poznati argentinski trener Maurisio Poketino teška srca je prihvatio realanost, a koja podrazumeva da posle 18. novembra neće više biti na klupi selekcije Sjedinjenih Američkih Država pošto će preuzeti kormilo Mančester junajteda.

Svega dan pošto je Majkl Kerik podneo ostavku, obelodanjeno je da je Poketino postigao dogovor sa Junajtedom, koji je aktivirao klauzulu u njegovom ugovoru sa Jenkijima.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija Maurisija Poketina Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, Jamie Sabau / Getty images / Profimedia, Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Iako je vođenje Junajteda san svakog trenera, sreća nije bila dominantna emocija u Poketinovom slučaju.

"Teško je sada pričati jer sam veoma emotivan čovek. U jednom delu, to je veoma tužna odluka. U drugom delu, mi smo profesionalci i pokušavamo da ostvarimo naše snove", rekao je emotivni Poketino na konferenciji za novinare pred duel protiv Haitija.

Zatim je u jednoj rečenici sublimirao koliko mu je teško bilo da napusti klupu SAD-a.

"Mislim da je ovo jedna od najtežih odluka u mojoj karijeri", poručio je on, koji će se u četvrtak priključiti novom klubu, a samo tri dana kasnije debitovati protiv Liverpula na "Enfildu".

Kurir sport / Sportske.net