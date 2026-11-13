"ŠTETA, ALI MORAMO DALJE..." Dušan Tadić biranim rečima komentarisao novu katastrofu Srbije
Fudbaleri Srbije poraženi su na svom terenu u Beogradu od Nemačke 1:3, u petom golu Grupe 2 Divizije A Lige nacija.
Gol za Srbiju postigao je Srđan Babić u 56. minutu.
Strelci za Nemačku bili su Babić autogol u trećem, Florijan Virc u 14. i Brajan Gruda u 50. minutu.
Kapiten "Orlova" Dušan Tadić prokomentarisao je novi poraz.
"Mislim da smo imali i dobrih i loših momenata. Primili smo rani gol iz prekida, loše smo se postavili nismo se branili kako treba. Šteta, što smo tako otvorili utakmicu, jer to (prekidi) treba da nam oružje, dosta smo radili na tome. I kad tako utakmica ne krene najbolje, teško je posle nadoknaditi. U drugom poluvremenu smo malo više izašli, pritisnuli ih malo drugačije. Nismo se u tim momentima ni mi ni oni najbolje kretali, imali smo neke momente u drugom da se nešto desi, kad smo dali gol, pa šansa Cvetkovića. Posle smo dobili i dva crvena kartona. Šteta, ali moramo dalje, da izvučemo pouke", rekao je Tadić posle meča.