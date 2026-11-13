"Mislim da smo imali i dobrih i loših momenata. Primili smo rani gol iz prekida, loše smo se postavili nismo se branili kako treba. Šteta, što smo tako otvorili utakmicu, jer to (prekidi) treba da nam oružje, dosta smo radili na tome. I kad tako utakmica ne krene najbolje, teško je posle nadoknaditi. U drugom poluvremenu smo malo više izašli, pritisnuli ih malo drugačije. Nismo se u tim momentima ni mi ni oni najbolje kretali, imali smo neke momente u drugom da se nešto desi, kad smo dali gol, pa šansa Cvetkovića. Posle smo dobili i dva crvena kartona. Šteta, ali moramo dalje, da izvučemo pouke", rekao je Tadić posle meča.