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Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Beogradu od selekcije Nemačke sa 1:3 u meču petog kola Grupe A2 Lige nacija.

Strelci za Nemačku bili su Srđan Babić autogol u trećem minutu, Florijan Virc u 14. i Brajan Gruda u 50. minutu. Jedini gol za Srbiju postigao je Babić u 56. minutu.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: 

Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

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