Srbija je ostala bez bodova posle pet odigranih utakmica i u poslednjem kolu, 16. novembra, gostovaće Grčkoj.
Fudbal
POGEDAJTE KAKO SU PANCERI RAZMONTIRALI ORLOVE: Kiša potopila Marakanu, a Nemačka Srbiju
Slušaj vest
Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Beogradu od selekcije Nemačke sa 1:3 u meču petog kola Grupe A2 Lige nacija.
Strelci za Nemačku bili su Srđan Babić autogol u trećem minutu, Florijan Virc u 14. i Brajan Gruda u 50. minutu. Jedini gol za Srbiju postigao je Babić u 56. minutu.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši