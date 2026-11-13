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Ronaldinjo koji ima 46 godina, trebalo bi da nastupi za italijansku Ravenu u nedelju, 15. novembra, protiv Forlija u 14. kolu Serije C, trećeg ranga italijanskog fudbala.

1/10 Vidi galeriju Ronaldinjo Foto: Sergio LIMA / AFP / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, ANTONIO SCORZA / AFP / Profimedia

Njegov povratak izazvao je ogromno interesovanje, ali i nezadovoljstvo dela navijača zbog drastičnog povećanja cena ulaznica.

Naime, pojedine karte poskupele su čak četiri puta. Ulaznica za bočnu natkrivenu tribinu, koja inače košta 30 evra, sada se prodaje za 120 evra, dok je cena za donju tribinu porasla sa 21 na 60 evra.

Za ovu priliku postavljena je i posebna montažna tribina pod nazivom "R10", na kojoj su ulaznice u početku koštale 75 evra, a potom 90 evra. Najskuplji paketi, koji uključuju dodatne VIP usluge, dostižu cenu od 150 evra.

Dodatno nezadovoljstvo izazvala je odluka kluba da sezonske ulaznice ne važe za ovaj susret, pa će čak i najverniji navijači morati da kupe posebne karte.

Uprkos visokim cenama, interesovanje ne jenjava, a prema pisanju italijanskih medija, za novu tribinu ostalo je manje od 300 ulaznica.

Ronaldinjo je tokom leta angažovan kao promotivno lice Ravene, a deo dogovora sa predsednikom kluba Injacijom Ćiprijanijem podrazumevao je da Brazilac odigra makar jednu zvaničnu utakmicu.

Njegov dolazak u Italiju očekuje se u petak, kada bi trebalo da odradi individualni trening, dok je zajednički trening sa ekipom zakazan za subotu.

Za sada nije poznato koliko će vremena provesti na terenu, a konačnu odluku doneće trener Andrea Mandorlini.

Ravena se trenutno nalazi na drugom mestu na tabeli Serije C i bori se za plasman u viši rang takmičenja.

Ronaldinjo je poslednju zvaničnu utakmicu odigrao 2015. godine u dresu Fluminensea, dok je tokom bogate karijere osvojio Zlatnu loptu 2005. godine, Ligu šampiona sa Barselonom i titulu prvaka sveta sa Brazilom 2002. godine.