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Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu saopštilo je da ih tereti da su tokom navijačke povorke 15. oktobra bili u prvim redovima, skandiranjem javno izražavali prezir prema Jevrejima i pozivali druge da ponavljaju te pokliče.

Među ostalima, skandirali su "Gazi, gazi Židove!", "Ustaj Adolfe!" i podizali desnu ruku u pozdrav. Pominjali su i Anu Frank, visoke peći i koks.

Većina je već u pritvoru, a jedan od optuženih je u bekstvu, pa se predlaže da mu se sudi u odsustvu, piše Dalmatinski portal.

1/5 Vidi galeriju Torcida na meču Hajduk Split - Ajaks Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Tužilaštvo je predložilo da svi ostanu u pritvoru i traži kaznu od deset meseci do dve godine zatvora.

Tužilaštvo je predložilo najvišu kaznu od dve godine za optuženog koji je već obuhvaćen postupkom zbog događaja na Blatinama i prekida programa Dana srpske kulture.

(Beta)