NACISTIČKI POZDRAVI I JEZIVI POKLIČI: Torcidaši optuženi za širenje mržnje, jedan pobegao
Opštinsko državno tužilaštvo u Splitu saopštilo je da ih tereti da su tokom navijačke povorke 15. oktobra bili u prvim redovima, skandiranjem javno izražavali prezir prema Jevrejima i pozivali druge da ponavljaju te pokliče.
Među ostalima, skandirali su "Gazi, gazi Židove!", "Ustaj Adolfe!" i podizali desnu ruku u pozdrav. Pominjali su i Anu Frank, visoke peći i koks.
Većina je već u pritvoru, a jedan od optuženih je u bekstvu, pa se predlaže da mu se sudi u odsustvu, piše Dalmatinski portal.
Tužilaštvo je predložilo da svi ostanu u pritvoru i traži kaznu od deset meseci do dve godine zatvora.
Tužilaštvo je predložilo najvišu kaznu od dve godine za optuženog koji je već obuhvaćen postupkom zbog događaja na Blatinama i prekida programa Dana srpske kulture.
(Beta)