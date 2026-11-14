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Saradnja Dortmunda i Rajnmetala uspostavljena je 2024. godine, a zvanični ugovor ističe 30. juna 2027. godine.

Predsednik kluba Karsten Kramer izjavio je u intervjuu objavljenom na zvaničnom sajtu Dortmunda da su članovi kluba na godišnjoj skupštini 2024. godine izglasali predlog da se partnerstvo ne produži nakon 2027. godine.

"Naravno, uzeli smo to u obzir tokom razgovora sa Rajnmetalom i ozbiljno pristupili tom pitanju. Svesni smo da je naše partnerstvo od samog početka bilo kontroverzno", rekao je Kramer.

Prema pisanju nemačkih medija, ugovor je vredan do devet miliona evra godišnje.

Kramer je istakao da će prestanak saradnje uticati na finansijske mogućnosti kluba.

"Od leta 2027. godine izgubićemo prihode od sponzorskog ugovora. To je činjenica i smanjiće naš finansijski manevarski prostor. Moraćemo da odredimo nove prioritete među planiranim investicijama i pažljivo razmotrimo kako da pronađemo održiva rešenja", naveo je predsednik Dortmunda.

Rajnmetal ima status jednog od glavnih klupskih partnera, a njegov reklamni pano nalazi se uz teren tokom utakmica.

Sponzorstvo je izazvalo nezadovoljstvo među navijačima Dortmunda, od kojih su neki otišli toliko daleko da su se odrekli podrške klubu.

Kompanija Rajnmetal osnovana je 1889. godine pod nazivom "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Actiengesellschaft". Bila je jedan od najvećih nemačkih proizvođača naoružanja tokom oba svetska rata, a tokom Drugog svetskog rata koristila je prinudni rad.

(Beta)