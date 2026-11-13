KERIK SE OPROSTIO OD JUNAJTEDA: Od sada ću biti uz vas sa strane...
Bivši as "crvenih đavola" zahvalio je navijačima, igračima i saradnicima, dok je na njegovo mesto već imenovan Maurisio Poketino.
Kerik je na klupu „crvenih đavola“ prvobitno stigao kao privremeno rešenje, nakon burnog rastanka kluba sa Rubenom Amorimom u januaru. Uspeo je da izbori plasman u Ligu šampiona, zbog čega je dobio dvogodišnji ugovor i priliku da trajno preuzme ekipu.
Ipak, rezultati su se u aktuelnoj sezoni drastično pogoršali. Junajted je zabeležio samo jednu pobedu u prvih deset prvenstvenih utakmica i našao se u zoni ispadanja Premijer lige.
Uprava je zbog toga odlučila da smeni Kerika, a kao njegov naslednik imenovan je Maurisio Poćetino, dosadašnji selektor reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i nekadašnji trener Totenhema, Čelsija i Pari Sen Žermena.
Povodom ove odluke oglasio se i sam Kerik.
"Želim Mančester junajtedu samo uspeh. Ovaj klub je bio ogroman deo mog života i to se nikada neće promeniti. Uvek ću biti ponosan na svoju ulogu i uvek ću želeti najbolje ovom klubu. Od sada ću biti uz vas, posmatrati sa strane i navijati za momke. Imao sam ogromnu privilegiju da predvodim Mančester junajted, fudbalski klub koji volim. Malo ljudi dobije priliku da to doživi i oseti, zbog čega sam neizmerno zahvalan. Uz takvu priliku dolazi i velika odgovornost, a kada ste u Mančester junajtedu, morate da razumete šta to znači. Ovaj klub je drugačiji od svih ostalih. Ima kulturu, vrednosti i principe koji moraju da se poštuju, a koji su građeni tokom dugog niza godina. Mančester junajted je jedinstven klub, sa istorijom i značajem koji se ne mogu zanemariti. Upravo to me je inspirisalo svakog dana", napisao je Karik na Instagramu.