"Želim Mančester junajtedu samo uspeh. Ovaj klub je bio ogroman deo mog života i to se nikada neće promeniti. Uvek ću biti ponosan na svoju ulogu i uvek ću želeti najbolje ovom klubu. Od sada ću biti uz vas, posmatrati sa strane i navijati za momke. Imao sam ogromnu privilegiju da predvodim Mančester junajted, fudbalski klub koji volim. Malo ljudi dobije priliku da to doživi i oseti, zbog čega sam neizmerno zahvalan. Uz takvu priliku dolazi i velika odgovornost, a kada ste u Mančester junajtedu, morate da razumete šta to znači. Ovaj klub je drugačiji od svih ostalih. Ima kulturu, vrednosti i principe koji moraju da se poštuju, a koji su građeni tokom dugog niza godina. Mančester junajted je jedinstven klub, sa istorijom i značajem koji se ne mogu zanemariti. Upravo to me je inspirisalo svakog dana", napisao je Karik na Instagramu.