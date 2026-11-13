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Poketino je u petak imenovan za novog trenera Mančester junajteda pošto je odlučio da napusti mesto selektora reprezentacije SAD i preuzme izazov oporavka jednog od najtrofejnijih engleskih klubova.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija Maurisija Poketina Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, Jamie Sabau / Getty images / Profimedia, Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Američka fudbalska federacija je saopštila da će argentinski stručnjak naredne nedelje napustiti reprezentaciju i preseliti se na Old Traford. Poketino je potpisao ugovor na dve i po godine, a zvanično će preuzeti ekipu 18. novembra, četiri dana pre gostovanja Liverpulu.

Njegovo imenovanje usledilo je dan pošto je Mančester junajted otpustio Majkla Kerika, jer je ekipa zabeležila najlošiji početak prvenstva u poslednjih 40 godina. Junajted je posle 10 odigranih utakmica u zoni ispadanja, na 18. mestu Premijer lige.

"Znaju da se u karijeri ne pruža mnogo prilika poput one da vodite klub kao što je Mančester junajted. Kada se takva mogućnost pojavi, teško je odbiti je", rekao je Poketino na emotivnoj konferenciji za medije u trening-kampu reprezentacije SAD.

Argentinac nije uspeo da zadrži suze dok je govorio o odlasku iz nacionalnog tima.

"Ovo je jedna od najtežih odluka u našoj karijeri. U jednom smislu veoma tužna odluka, ali smo profesionalci i moramo da pokušamo da napravimo sledeći korak i ostvarimo svoje snove", istakao je Poketino.

On će ipak voditi reprezentaciju SAD u četvrtfinalnim utakmicama KONKAKAF Lige nacija protiv Haitija, koje su na programu u subotu i utorak.

"Ponovo smo pronašli motivaciju. Vratili smo sposobnost da sanjamo velike snove, da radimo sa igračima koji žele da napreduju, dele dobre trenutke i kojima je zaista stalo do federacije i ove zemlje", rekao je argentinski stručnjak.

Poketino je preuzeo reprezentaciju SAD u jesen 2024. godine i predvodio je na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, na kojem su Amerikanci stigli do osmine finala.

Tokom njegovog mandata reprezentacija je ostvarila 21 pobedu, uz 12 poraza i dva remija, računajući i pobedu posle izvođenja penala protiv Kostarike kao nerešen rezultat. Poketino je prvi selektor SAD s dugoročnim ugovorom od 1995. do 1998. godine koji nije osvojio nijedan trofej.

Predsednica Američke fudbalske federacije Sindi Parlov Kon je pohvalila njegov doprinos razvoju reprezentativnih selekcija.

"Ono što ste za dve godine uradili za seniorsku i mlađe reprezentativne selekcije je neverovatno. Niste doprineli samo njihovom napretku već i unapređenju čitave federacije", rekla je ona.

Mančester junajted će platiti obeštećenje Američkoj fudbalskoj federaciji za raskid Poketinovog ugovora, a dobijena sredstva biće iskorišćena za angažovanje novih trenera, razvoj mlađih selekcija i edukaciju stručnog kadra.

Poketino je tokom karijere u Premijer ligi trenirao Sautempton, Totenhem i Čelsi, dok je u Španiji radio u Espanjolu, a s Pari Sen Žermenom osvojio je titulu prvaka Francuske 2022. godine.

Najveći uspeh u Engleskoj ostvario je s Totenhemom, koji je pod njegovim vođstvom postao redovan kandidat za titulu i stigao do finala Lige šampiona 2019. godine.

Mančester junajted je poslednju titulu prvaka Engleske osvojio 2013. godine, u poslednjoj sezoni Aleksa Fergusona na klupi. Poketino će biti osmi stalni trener ili menadžer kluba od Fergusonovog odlaska, a pred njim je zadatak da vrati ekipu u borbu za najvažnije trofeje.

U Engleskoj još nije osvojio veliki trofej, a poslednji put je izgubio finale Liga kupa s Čelsijem 2024. godine.