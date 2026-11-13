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"Svakog dana upoznajete i vrline i mane. Pričao sam i sa igračima, pitao ih da li je ovaj igrački kadar za deseto mesto. Sigurno da nije. Imamo kvalitet, pričaćemo o tome više, ali uglavnom je problem u glavi. Teško nose breme Partizana. To je više psihološki aspekt. Imamo kvalitet i sigurno nismo za desetu poziciju kada je reč o igračkom kadru. Pustićemo da vreme pokaže", rekao je Stanojević, a preneo Mocart sport.

Partizan će u subotu od 15.45 gostovati PAOK-u u Solunu, u prijateljskoj utakmici koja će biti deo proslave stogodišnjice grčkog kluba.

Stanojević je istakao da je velika čast za crno-bele što su pozvani da učestvuju u obeležavanju jubileja bratskog kluba.

"Čast je kada nas bratski klub pozove. To pokazuje i veličinu Partizana, da baš mi budemo deo proslave PAOK-a. Ponosni smo i srećni, naši navijači dolaze u velikom broju. Biće to lep događaj za nas. Privilegija je da prisustvujemo takvom slavlju, ali i prilika da vidimo gde smo i da dodatno upoznam igrače", naveo je trener Partizana.

Stanojević u Solunu neće moći da računa na sedmoricu fudbalera. Simić, Petrović, Trifunović, Vukotić, Zeković i Kojzek nalaze se na reprezentativnim okupljanjima, dok je Traore povređen.

"Nedostaju nam neki igrači, pa smo pozvali mlade fudbalere. Svi su zdravi, Sek nam se vratio i trenirao. Računaćemo na igrače koji su manje igrali", rekao je Stanojević.

Govoreći o protivniku, dodao je da Partizan ima informacije o igračima PAOK-a koji su odsutni zbog reprezentativnih obaveza, ali da će fokus biti na sopstvenoj igri.

(Beta)