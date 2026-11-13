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Samo mesec dana nakon oproštaja od reprezentacije Argentina, Lionel Mesi već ima zakazan novi meč na "Monumentalu" u Buenos Ajresu.

1/6 Vidi galeriju Leo Mesi u dresu Argentine Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

River Plejt je u zajedničkom saopštenju sa Inter Majamijem objavio da će 19. januara sledeće godine ugostiti američki tim u prijateljskom susretu.

U saopštenju se ističe dolazak Mesija, ali i drugih zvezda kao što su Luis Suarez, Nikolas Otamendi, Tijago Almada ili Rodrigo de Pol.

"Ova utakmica će spojiti dva kluba koji su, iako su išli različitim putevima, postali globalne fudbalske institucije i znatno napredovali poslednjih godina. Takođe predstavlja susret dva projekta koji su na sopstvene načine pomogli širenju dometa fudbala i izgradili zajednice od više miliona navijača širom sveta", dodaje se u saopštenju.

Ukoliko se to potvrdi, Mesi će se vratiti na stadion gde se oprostio od nacionalnog tima sa kojim je osvojio jedno Svetsko prvenstvo i dva izdanja Kopa Amerika.

Oproštaj je usledio 7. oktobra u pobedi od 3:0 protiv selekcije Benina, kada je slavni as zabeležio gol i dve asistencije.