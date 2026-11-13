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Reprezentativac Holandije mogao bi da postane jedno od najzvučnijih imena na tržištu slobodnih igrača ukoliko ne postigne dogovor o novom ugovoru sa Liverpulom.

Kako je preneo list Gazeta delo Sport, Milan već duže pokazuje interesovanje za nekadašnjeg fudbalera Sautemptona. Vlasnik Milana Džeri Kardinale i viši savetnik kluba Zlatan Ibrahimović navodno veoma cene liderske sposobnosti i tehnički kvalitet holandskog defanzivca.

1/4 Vidi galeriju Virdžil van Dajk Foto: OLI SCARFF / AFP / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Veze između dva kluba dodatno su učvršćene činjenicom da Kardinaleova kompanija RedBird Kapital Partners poseduje manjinski udeo u matičnoj kompaniji Liverpula Fenvej Sports Grup.

Uprkos interesovanju, eventualni dolazak na San Siro zavisio bi od toga da Milan za 34-godišnjeg igrača ne plati obeštećenje. S obzirom na godine holandskog fudbalera i visoku platu koju trenutno ima u Engleskoj, italijanski klub spreman je da realizuje transfer isključivo kao slobodnog igrača.

Posle nedavne utakmice u Premijer ligi protiv Kristal Palasa, Van Dajk je rekao da nije zabrinut za budućnost.

"Videćemo šta će doneti sezona. Do sada sam imao zaista neverovatan period. Ako bude produžetka saradnje, tako će i biti. Ako ne, otići ću negde drugde", naveo je tada kapiten Liverpula.

Prema navodima Gazete, ukoliko Van Dajk u ovoj fazi karijere bude želeo još jedan unosan ugovor, Milan će teško moći da se nadmeće sa finansijski moćnim rivalima iz Saudijske Arabije i Turske, među kojima su Fenerbahče i Galatasaraj.

Međutim, ukoliko Holanđanin bude želeo da nastavi da se takmiči na najvišem nivou, San Siro bi mogao da bude dobra destinacija, posebno ako Milan izbori plasman u Ligu šampiona naredne sezone.

Čini se da Liverpul oprezno pristupa pregovorima sa svojim iskusnim prvotimcima jer želi da izbegne novi slučaj Mohameda Salaha. Egipatski napadač imao je dobru sezonu 2024/2025, što mu je donelo unosno produženje ugovora, ali su potom njegovi učinak i forma naglo opali, pa su ga "crveni" narednog leta prodali.

Milan trenutno zauzima četvrto mesto na tabeli Serije A sa 24 boda, pet manje od lidera Lacija.

Po završetku aktuelne reprezentativne pauze Milan će u prvenstvu igrati protiv Frozinonea na svom terenu 22. novembra, a četiri dana kasnije gostovaće Olimpijakosu u Ligi Evropa.

(Beta)