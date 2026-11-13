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Veliko interesovanje vlada pred debi Ronaldinja u dresu trećeligaša Ravene, koji je zakazan za nedelju, u gradskom derbiju protiv Forlija u italijanskoj Seriji C.

1/10 Vidi galeriju Ronaldinjo Foto: Sergio LIMA / AFP / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, ANTONIO SCORZA / AFP / Profimedia

"Ući će u igru u drugom poluvremenu i imaće slobodu da igra gde god želi", rekao je trener Mandorlini, za Skaj.

Ronaldinjo je oko 15 časova doputovao iz Barselone na aerodrom u Forliju, gde ga je dočekao predsednik Ravene Injacio Ćiprijani.

Čuveni 46-godišnji brazilski fudbaler popodne je samostalno trenirao, a u subotu ujutro treniraće sa ekipom. Dan kasnije od 17.30 debitovaće za Ravenu.

"Na kojoj poziciji? U napadu. Imaće slobodu da pronađe svoje mesto na terenu, što i priliči šampionu njegovog kalibra", naveo je Mandorlini.