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Kapiten Engleske Hari Kejn postao je rekorder po broju nastupa za nacionalni tim, a nakon istorijske utakmice protiv Hrvatske istakao je da mu je dugovečnost Luke Modrića velika inspiracija za nastavak karijere.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska - Engleska, 3. kolo Liga nacija Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kejn je svoj 126. nastup za reprezentaciju krunisao pobedonosnim golom iz penala.

Kejnu trenutno nedostaje još osam golova da dostigne granicu od 100 pogodaka za reprezentaciju Engleske, a inspiraciju za dugovečnost pronalazi u Luki Modriću.

Hrvatski vezista, koji ima 41 godinu, ulaskom sa klupe na Vembliju upisao je rekordni 207. nastup za nacionalni tim, a engleski navijači dočekali su ga toplim aplauzima.

"On je inspiracija mnogima od nas. Neverovatan igrač, ali i sjajan čovek koji je tokom čitave karijere vodio računa o sebi. Veliki profesionalac. To što sa 40 ili 41 godinom i dalje igra na ovom nivou govori o njegovom napornom radu i mentalitetu", rekao je Kejn.

Kapiten Engleske priznao je da ga Modrićev primer dodatno motiviše da pomera sopstvene granice.

"To me inspiriše da pomeram granice. Mislim da, baš kao i on, jednostavno treba da nastavite i vidite dokle telo i mentalitet mogu da vas odvedu."

Kejn je naglasio da nema unapred određen datum završetka reprezentativne karijere.

"Svako ima drugačiji put, ali već sam govorio da ću biti ovde sve dok osećam da mogu da pomognem reprezentaciji i da igram na najvišem nivou. Želim da ostanem što duže."