Fudbaler Aston Vile Nikolas Džekson proglašen je za najboljeg igrača Premijer lige u oktobru, saopšteno je na sajtu takmičenja.
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PREPORODIO SE U PREMIJER LIGI: Džekson pokupio veliko priznanje, De Zerbi takođe nagrađen
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Džekson je na četiri utakmice u oktobru postigao četiri gola pa je tako prvi put osvojio priznanje za najboljeg igrač meseca Premijer lige.
Aston Vila je u tom periodu zabeležila dve pobede i dva remija, a trenutno se nalazi na 10. mestu na tabeli Premijer lige sa 13 bodova.
Menadžer Totenhema Roberto de Zerbi proglašen je za najboljeg trenera Premijer lige u oktobru.
Totenhem je prošlog meseca ostvario tri pobede i jedan remi pa se nalazi na 11. poziciji na tabeli sa 12 bodova.
(Tanjug)
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