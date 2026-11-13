Selektor Veljko Paunović prati utakmicu Srbije i Nemačke iz kabine, uprkos suspenziji. Saznajte kako će komunicirati sa timom.
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KURUR NA LICU MESTA! PAUNOVIĆ VAN KLUPЕ, ALI NE I VAN UTAKMICE: Evo odakle selektor prati Srbiju protiv Nemačke! (FOTO)
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Fudbalska reprezentacija Srbije na stadionu "Rajko Mitić“ dočekala je Nemačku u utakmici Lige nacija, a selektor Veljko Paunović zbog suspenzije neće moći da vodi ekipu sa klupe.
Ipak, Paunović je uz svoj tim i pažljivo prati dešavanja na terenu. On se nalazi u jednoj od kabina na stadionu, odakle će posmatrati duel sa Nemcima.
Veljko Paunović na utakmici Srbije i Nemačke Foto: Kurir Sport
Na fotografiji se vidi da je selektor u kabini, sa slušalicama na ušima, spreman da prati svaki detalj utakmice i bude u kontaktu sa svojim saradnicima koji se nalaze na klupi Srbije.
Paunović je prethodno objasnio da je stručni štab pripremio poseban način komunikacije kako bi sve bilo u skladu sa pravilima UEFA.
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