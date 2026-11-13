Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije na stadionu "Rajko Mitić“ dočekala je Nemačku u utakmici Lige nacija, a selektor Veljko Paunović zbog suspenzije neće moći da vodi ekipu sa klupe.

Ipak, Paunović je uz svoj tim i pažljivo prati dešavanja na terenu. On se nalazi u jednoj od kabina na stadionu, odakle će posmatrati duel sa Nemcima.

Veljko Paunović na utakmici Srbije i Nemačke
Veljko Paunović na utakmici Srbije i Nemačke Foto: Kurir Sport

Na fotografiji se vidi da je selektor u kabini, sa slušalicama na ušima, spreman da prati svaki detalj utakmice i bude u kontaktu sa svojim saradnicima koji se nalaze na klupi Srbije.

Paunović je prethodno objasnio da je stručni štab pripremio poseban način komunikacije kako bi sve bilo u skladu sa pravilima UEFA.

Ne propustiteFudbalSRBIJA - NEMAČKA: Orlovi bez selektora i navijača protiv favorizovanih Pancera za opstanak u Ligi nacija! Poznati sastavi!
Serbia_v_Germany-MD5-33735.JPG
FudbalNEMCI STIŽU U BEOGRAD, ORLOVI ŽELE REVANŠ: Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Nemačka
Veljko Paunović
FudbalPAUNOVIĆ OTKRIO PLAN ZA NEMAČKU! Otkrio kako će "voditi" utakmicu i pored suspenzije, a onda progovorio o izostancima u reprezentaciji!
Veljko Paunović
FudbalNOVA UŽASNA VEST ZA SRBIJU: Veljko Paunović ostao bez još jednog fudbalera zbog povrede
SERBIA-NETHERLANDS_46.JPG

BONUS VIDEO:

02:58
Paunović: Hoću da grizemo i ujedamo fudbalski, želim da budemo dostojanstveni na terenu Izvor: Tačno/Video