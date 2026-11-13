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ZLO I NAOPAKO! Užasan start Srbije, Nemačka postigla dva ekspresna gola - košmar od igre! (VIDEO)
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Fudbalska reprezentacija Srbije ugostila je na stadionu "Rajko Mitić" selekciju Nemačke u 5. kolu grupne faze Lige nacija.
Nije dobro krenulo po naš nacionalni tim, pošto je Srđan Babić već u trećem minutu postigao za autogol za prednost gostiju - 0:1.
Nedugo nakon toga, u 14. minutu, novi kiks u odbrai Srbije i Virc pogađa za 0:2.
Pogledajte tu situaciju:
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