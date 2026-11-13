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Nekadašnji srpski fudbaler Rade Bogdanović oštro je kritikovao Predraga Rajkovića zbog odluke da od marta više ne brani za reprezentaciju Srbije, a posebno mu je zasmetalo obrazloženje da ne želi da bude deo nacionalnog tima ukoliko nije prvi izbor selektora Veljka Paunovića.

Bogdanović je gostujući u studiju Radio-televizije Srbije bez ustezanja govorio o odluci iskusnog golmana, ističući da smatra da svaki reprezentativac ima obavezu prema državi i narodu za koji je nastupao.

1/11 Vidi galeriju Predrag Rajković Foto: Starsport/Srđan Stevanović

- Iznenadio me je Rajković, golman. Baš me je iznenadio. Prvo, mislim da igrač poput njega, odličan i vrhunski golman, mora da ispoštuje narod u zemlji za koju je branio i da kaže: „Neću da branim za reprezentaciju, razlog je taj i taj. Ovako, moram da kažem, rodiš se u Negotinu, dođeš u Jagodinu, igraš, a sve su to državni klubovi koji se finansiraju iz lokalne samouprave i od državnih organa - rekao je Bogdanović.

Nekadašnji reprezentativac potom je podsetio na Rajkovićev put kroz srpski fudbal, od mlađih selekcija, preko Crvene zvezde, pa sve do nastupa u inostranstvu i na Svetskom prvenstvu.

- Zatim dođeš u Zvezdu, prođeš sve reprezentativne selekcije, odeš u Francusku i dalje si reprezentativac, pa odeš u Španiju, pa braniš na Svetskom prvenstvu, pa se prodaš u Saudijsku Arabiju... I kad osetiš da nisi prvi izbor, ti kažeš: „Neću više da branim“? Pa, gde su ti ponos i dostojanstvo, ako imaš neke probleme? Sve dok tako postupaju, svakom selektoru će biti teško - poručio je Bogdanović.

On je istakao i da ne opravdava fudbalere koji su ranije odbijali pozive u nacionalni tim, bez obzira na to ko je tada bio selektor. Posebno je izdvojio nekadašnjeg kapitena Srbije Dragana Stojkovića Piksija i napore koje je ulagao kako bi se odazivao reprezentaciji tokom igračke karijere.

- Ne opravdavam ni one koji nisu dolazili kad je bio selektor Dragan Stojković Piksi. On je kao igrač bio jedna od najsvetlijih figura. Ko nije putovao 12 sati iz Tokija do Frankfurta godišnje sedam, osam, deset puta, taj ne zna koliki je on trud i napor činio da bi igrao za svoju državu - rekao je Bogdanović.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: Yagiz Gurtug/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Burak Basturk / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Burak Basturk/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na kraju je naglasio da reprezentativni dres nosi posebnu odgovornost i da igrači ne bi trebalo da zaborave podršku i uslove koje su imali tokom razvoja karijere u Srbiji.

- Na kraju krajeva, ova država te je napravila, dala ti uslove da igraš u inostranstvu i da na kraju krajeva postaneš milioner - zaključio je Bogdanović.

Nije hteo Rade Bogdanović da previše govori o problemu i razlozima zbog kojih Dušan Vlahović konstantno odbija da igra za Srbiju.

- Vlahović ima neke druge probleme, to ovi u Savezu ne mogu i ne smeju da reše, jer tu treba malo dublje ući u analizu, u koju ni ja ne bih sada da ulazim - zaključio je Bogdanović.

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